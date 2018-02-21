16 работ художника Tango, в которых минимум цвета, но максимум смысла

Tango Gao — художник из Шанхая, который прославился в социальных сетях благодаря лаконичным иллюстрациям. В 2010 году он стал публиковать карикатуры на знакомых, чтобы повеселить их, но неожиданно его рисунки привлекли внимание широкой аудитории.

Tango продолжил радовать подписчиков, вдохновляясь животными и предметами повседневного быта. По его словам, такие простые, но содержательные истории помогают людям расслабиться, отвлечься от городской суеты и ощутить красоту мира.

AdMe.ru сделал небольшую подборку работ художника. Какие-то из них заставят вас улыбнуться, другие — задуматься, но равнодушными они не оставят никого, в этом мы уверены.

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Бонус: мультфильм

Соотечественники Tango уверены, что его комиксы обладают терапевтическим эффектом. А что думаете об этом вы? Понравились ли вам работы художника? Какие эмоции они у вас вызвали?

Фото на превью instagram/tangosleepless

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