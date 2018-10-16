16 примеров того, какие чудеса способен творить макияж

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Очаровательный визажист Гоар Аветисян (Goar Avetisyan) — настоящий гуру макияжа. Но больше экспериментов над собственной внешностью она обожает дарить красоту и уверенность в себе многочисленным клиенткам. Кому-то из них просто нужно подчеркнуть природную красоту, другие же совсем утратили веру и любовь к себе — и Гоар умудряется помогать представительницам как первой, так и второй категории. В ее Instagram не иссякает поток восторженных хвалебных отзывов.