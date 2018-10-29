16 персонажей, которых вы обязательно встретите в любом тренажерном зале

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Жизнь в любом спортивном клубе кипит: тренажеры всевозможных форм и размеров всегда наготове, групповые занятия по расписанию, мускулистые тренеры делают обход территории. Но кто они — посетители фитнес-клубов, которые не щадя себя тренируются, чтобы увидеть в зеркале долгожданный результат?

AdMe.ru решил напомнить, каких людей мы часто можем встретить в тренажерном зале. Возможно, в ком-то вы узнаете себя. Главное, без обид!

1. Мистер Олимпия

Парень, который живет в зале. Своего он уже добился. Теперь наслаждается жизнью, частенько раздает советы новичкам и всегда готов подстраховать девочек.

2. Самый потный персонаж

Тот самый человек, который не пользуется полотенцем и оставляет после себя мокрые следы на тренажерах. Часто, но недолго флиртует с дамами.

3. Армия йогов

Блаженный вид, обилие аксессуаров, которые обычно звенят на весь зал, странные прически — так они безошибочно находят друг друга и толпой уходят в отдельное помещение, где проходит занятие для просвещенных. И никаких кроссовок: тело должно дышать.

4. Забыл прокачать ноги

Парень, который пропускает дни упражнений для ног, но своей проблемы не замечает.

5. Псевдо-ЗОЖ

Человек, который после 15-минутной тренировки с чувством выполненного долга идет за шоколадно-карамельным молочным коктейлем XXL в соседнее кафе или отправляется на субботнюю вечеринку.

6. Парень «Что ты делаешь?»

Когда вы видите, как он выполняет упражнения, вам самому становится больно. Но парень уверен, что он все делает правильно. Эй, остановись, мы больше не в силах на это смотреть.

7. Модель

Похож на Мистера Олимпия, но девчонки его мало интересуют. Куда более привлекательное зрелище — собственное отражение в зеркале.

8. Подсматривающий

Тот самый тип, который подсматривает за персональной тренировкой, чтобы изучить все тонкости фитнеса бесплатно. Хотя он также не прочь насладиться видом приседающих девчонок.

9. Телефонный маньяк

Тренажерный зал — именно то место, откуда так хочется связаться с друзьями и близкими.

10. Красавчик-тренер

Дорогой, но очень привлекательный персональный тренер. Выглядит он отлично, и ты веришь, что его мышцы передадутся и тебе воздушно-капельным путем, за что готов выложить кругленькую сумму.

11. Собственник

Люди, которые нагло занимают тренажеры либо своими вещами, либо собой. В перерывах между подходами с тренажера не встают. Они пьют воду, надолго заходят в интернет, разговаривают по телефону и просто смотрят по сторонам.

12. Громкий посетитель

Когда он жмет штангу, весь зал слышит эти животные крики, говорящие о невероятном желании сделать еще один подход с утяжелением. Спасти от него могут только наушники.

13. Всегда первый

Он хочет бежать быстрее соседа, качать бицепс с более тяжелым весом, и вообще он чемпион. Вам может показаться, что вы просто бежите, но на самом деле уже давно идет соревнование, и вы его непосредственный участник.

14. Телохранитель

Пришел в зал со своей дамой и тщательно за ней следит. Ей запрещено разговаривать с мужчинами, но она игнорирует это правило. А он страдает от ревности.

15. Отдыхающий

Обычно он расслабленно крутит педали велотренажера, включает сериал, лениво потягивает протеиновый коктейль. Тем временем остальные должны дожидаться, пока кончится серия: иначе тренажер он не освободит.

16. Молодые родители

Те самые, чья тренировка может неожиданно прерваться...

Мы никого не упустили? А каких людей вы обычно видите в своем зале?