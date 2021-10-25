16 остроумных иллюстраций, которые передают всю красоту и сложность жизни женщины
Все женщины разные. В то же время многие девушки сталкиваются изо дня в день с одинаковыми дилеммами, которые подкидывает им общество. Художница Акшара Ашок запечатлела такие ситуации на своих иллюстрациях, чтобы мы знали, что мы не одни в этой молчаливой борьбе, и не забывали относиться к этому с юмором.
AdMe.ru хочет, чтобы вы вместе с нами насладились комиксами наблюдательного иллюстратора.
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Какие повседневные ситуации кажутся вам знакомыми? Вы можете увидеть больше иллюстраций этой одаренной художницы на ее YouTube-канале и в твиттере.
Фото на превью happyfluffcomics / Instagram
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