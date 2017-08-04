16 нежных иллюстраций о том, как зарождается любовь
Бабочки в животе, легкое волнение и скромные улыбки в начале. Любовь, такая многогранная и такая красивая.
AdMe.ru предлагает вместе с иллюстрациями от Hyocheon Jeong погрузиться в атмосферу нежности, в которой каждый вздох наполнен чувствами.
Любовь начинается с томительных переживаний, робости и скромности в самом начале, когда сердце мучается сомнениями и надеждами
Любовь начинается с влюбленности, когда на наши чувства отвечают взаимностью, а сердце готово выпрыгнуть из груди от радости и облегчения
Влюбленность — чудесная пора: всякие глупости типа мыльных пузырей, странной еды, купленной в 2 часа ночи и съеденной прямо тут же
Это первый поцелуй, первые объятия до хруста костей и четкое осознание, что рядом именно тот самый человек
Влюбленность — это непреодолимое желание быть невозможно близко, а лучше раствориться друг в друге
Это то, что понятно только двоим. То, о чем весь остальной мир даже не подозревает
Одни наушники на двоих, одна конфета на двоих и ночь, в которой есть только двое и Вселенная
Никакая непогода, никакое мнение окружающих не могут испортить очарование моментов
Самые привычные вещи вдруг приобретают совершенно другой смысл
Это грандиозные планы: от путешествий вокруг света до общего дома и имен для ваших троих детей
Влюбленность — это когда хочется просто часами смотреть на прекрасное тело напротив
Это отдельный мир, который снаружи кажется простым и глупым, а внутри удивительный и неповторимый
Любовь сложнее. Любовь — это умение находить баланс. Умение понять, остаться ли рядом или уйти, сказать или промолчать
Любовь — это забота о чувствах партнера и уважение к нему
Ее трудно описать, каждый чувствует и выражает по-своему. Но единственное, что объединяет, пожалуй, всех, — это чувство защищенности и счастья
Любовь — это нечто гораздо более глубокое, спокойное и уверенное. Но рождается она именно так
Фото на превью Hyocheon Jeong