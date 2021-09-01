16 наших любимых актеров и музыкантов, которые оказались еще и талантливыми художниками

Чем только не увлекаются знаменитости в свободное от основной деятельности время. Так, Том Круз и Уилл Смит занимаются фехтованием, Майк Тайсон разводит голубей, а Анджелина Джоли коллекционирует кинжалы. Но для некоторых селебрити настоящей страстью является живопись. И, надо отметить, картины у них получаются такими крутыми, что их зачастую демонстрируют в музеях современного искусства.