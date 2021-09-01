16 наших любимых актеров и музыкантов, которые оказались еще и талантливыми художниками
Чем только не увлекаются знаменитости в свободное от основной деятельности время. Так, Том Круз и Уилл Смит занимаются фехтованием, Майк Тайсон разводит голубей, а Анджелина Джоли коллекционирует кинжалы. Но для некоторых селебрити настоящей страстью является живопись. И, надо отметить, картины у них получаются такими крутыми, что их зачастую демонстрируют в музеях современного искусства.
Мы в AdMe.ru узнали, кто из звезд кино и музыки является еще и одаренным художником. Вот их наиболее заметные работы.
Энтони Хопкинс
Пирс Броснан
Боб Дилан
Ронни Вуд
Люси Лью
Сильвестр Сталлоне
Мишель Пфайффер
Мэрилин Мэнсон
Джонни Депп
Вигго Мортенсен
Пол Стэнли
Майк Шинода
Джеймс Франко
Ринго Старр
Билли Ди
Джим Керри
На картине какой знаменитости ваш взгляд задержался дольше всего?
Фото на превью piercebrosnanofficial / Instagram, EllginShow / YouTube
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