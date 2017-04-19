16 милых комиксов, которые растрогают даже суровых скептиков

Профессиональный иллюстратор и графический дизайнер из Таиланда под псевдонимом TUNA Dunn рисует восхитительно милые комиксы о любви и отношениях. Художница удивительным образом сочетает в своих работах романтику и иронию, так что ее комиксы с легкостью покорят даже самых упрямых скептиков.

AdMe.ru делится рисунками TUNA Dunn, которые просто созданы, чтобы пробуждать лучшие чувства. И да, заряд позитива вам гарантирован!

Перевод AdMe.ru
Фото на превью TUNA Dunn
По материалам TUNA Dunn, cargocollective

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