16 комиксов великого Бидструпа, который, как никто, понимал эту безумную жизнь

Мы тут обнаружили, что еще ни разу не писали о великом датском карикатуристе Биструпе. «Как такое возможно?», — подумали мы и решили срочно исправиться.

Херлуфу Бидструпу удавалось создавать целые истории, меткие и остроумные, в которых каждый человек, независимо от страны и национальности, увидит до боли знакомые ситуации. Свою актуальность они не потеряли и до сих, хотя основную часть рисунков художник создавал в 40-50-е годы.

Редакция AdMe.ru выбрала самые свои любимые, самые остроумные и забавные комиксы.

Зеркало души

Ревность

Приметы весны

Будущее модернизма

Веселого рождества!

Жизненное пространство

Круг замкнулся

Современное искусство

Пора спать

Четыре темперамента

Познание мира

Дача

Критик

Возмутитель спокойствия

Не такой как все

Обезоружила

16 На склад!
7 Комментарии
  • 30 декабря 2016
  • 7
  • 8439

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