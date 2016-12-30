16 комиксов великого Бидструпа, который, как никто, понимал эту безумную жизнь

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Мы тут обнаружили, что еще ни разу не писали о великом датском карикатуристе Биструпе. «Как такое возможно?», — подумали мы и решили срочно исправиться.

Херлуфу Бидструпу удавалось создавать целые истории, меткие и остроумные, в которых каждый человек, независимо от страны и национальности, увидит до боли знакомые ситуации. Свою актуальность они не потеряли и до сих, хотя основную часть рисунков художник создавал в 40-50-е годы.

Редакция AdMe.ru выбрала самые свои любимые, самые остроумные и забавные комиксы.