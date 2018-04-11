16 саркастичных комиксов, в которых смысла больше, чем может показаться
Райан Пейджлоу (Ryan Pagelow) — художник из Чикаго, который стал известен благодаря комиксам Hapi Buni. Секрет его успеха — едва скрываемый сарказм, разбавленный жизнелюбием главного персонажа.
Герой почти всех его работ — неисправимый оптимист кролик Бани (Buni), который не падает духом, даже когда жестокий мир испытывает его на прочность. Но, несмотря ни на что, каждое утро кролик просыпается полным надежды. Кстати, 5 июня художник выпускает книгу комиксов, посвященную Бани и его сюрреалистичному миру, который населяют также его циничный отец, преданный пес, плюшевые медведи, единороги и даже зомби.
Немногословные комиксы через картинки рассказывают смешные и одновременно грустные истории. Но одно неизменно: ничто не сломит Бани, ведь истинное счастье — это состояние души. Мы в AdMe.ru предлагаем на минутку заглянуть в его мир.
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А вам пришелся по вкусу юмор Райана?
Фото на превью bunicomic/Instagram