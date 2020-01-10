16 красноречивых ситуаций, которые могли произойти только в Одессе

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О проницательном уме, острословии и крутом нраве евреев слагают легенды — и неспроста. Их мудрость не обходится без тонкого юмора и выразительности, которые попадают в самую точку. Сегодняшние иллюстрации пронизаны духом этого народа и щедро сдобрены искрометными диалогами.

Мы в AdMe.ru обожаем находчивость и изобретательность в словесном бою и уверены, что многие фразы из этих комиксов останутся в вашей памяти надолго.

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