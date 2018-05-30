16 типов людей, без которых невозможно представить летний отдых

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Долгожданное лето вступает в свои права, а значит, в нас потихоньку начинает просыпаться наша сущность отдыхающего — у каждого своя. Например, водоемы полны ихтиандров, а загорающие часто воюют с солнцезаслонителями. А в кого вы превращаетесь на летнем отдыхе? Возможно, вы уже попали в наш список — осталось заглянуть в статью и узнать себя.

Мы в AdMe.ru вспомнили людей, которых чаще всего можно встретить во время летнего отпуска или выходных на пляже. Готовы поспорить, даже если вы не один из них, то с половиной таких отдыхающих вы точно сталкивались хотя бы раз.

1. Когда дело доходит до солнечных ванн, все люди делятся на два типа

2. Летом одежды на людях все меньше, а татуировок видно все больше. Правда, ожидания и реальность часто не совпадают

3. На пляже каждый из нас превращается в семечкоеда, самсажевателя или арбузолюбителя

4. Но, увы, среди нас немало и «поросят»

5. Каждый из нас хотя бы раз был в роли строителя, собирателя и искателя

6. А морских «чудовищ» мы боимся даже на мелководье

7. И не говорите, что вы ни разу не сталкивались с пляжным мачо — не поверим!

8. Хотя, если вы из тех, кто не расстается с книжкой, то многое могли не заметить

9. Когда надо зайти в холодную воду, вариантов не так много: ты или стремительный, или медлительный

10. Главное, не оказаться в одном водоеме с людьми, которые все вокруг превращают в общественную баню

11. Когда разморит на солнышке, так не хочется бежать в магазин. На наше счастье, тут же появляются спасители-продавцы

12. И каждый обязательно столкнется со «стильной» семьей. Они здесь, чтобы заставить всех остальных завидовать

13. Всех звал во что-нибудь поиграть неугомонный любитель пляжных развлечений

14. Но ихтиандров ему точно не дозваться

15. Кто-то воюет с солнцезаслонителями

16. И никто не сдается в попытках приобрести ровный загар

Мы больше искатели, ихтиандры и арбузоеды, а загар у нас чаще офисный — то есть никакой. А к какому виду отдыхающих относитесь вы?