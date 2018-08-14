16 комиксов о том, что будет, если все женские странности собрать в одном человеке

Российская художница Мария Медведик рисует комиксы о жизни влюбленной пары и честно отвечает, что общего у нее с героиней сюжетов немного: только имя и бородатый мужчина рядом. Маша — это собирательный образ, созданный частично по рассказам подруг, частично из собственного жизненного опыта. Каждая девушка хотя бы иногда бывает немного занудой, немного безбашенной и совсем чуть-чуть ленивой. А если все эти качества уместить в одной женщине, получится Маша. И после очередного ее «косяка» неизменно захочется воскликнуть: «Маша, блин!»

Мы в AdMe.ru успели немного попереживать и повозмущаться вместе с героиней комиксов. Предлагаем и вам рассмотреть в этой непосредственной девушке знакомые черты.

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А если вам понравились милые иллюстрации Марии, в группе VK часто публикуются новые истории из жизни героини. Признайтесь, узнали в Маше кого-нибудь из знакомых?

Фото на превью masha_bliiin / Instagram

13 На склад!
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