16 комиксов о том, что будет, если все женские странности собрать в одном человеке
Российская художница Мария Медведик рисует комиксы о жизни влюбленной пары и честно отвечает, что общего у нее с героиней сюжетов немного: только имя и бородатый мужчина рядом. Маша — это собирательный образ, созданный частично по рассказам подруг, частично из собственного жизненного опыта. Каждая девушка хотя бы иногда бывает немного занудой, немного безбашенной и совсем чуть-чуть ленивой. А если все эти качества уместить в одной женщине, получится Маша. И после очередного ее «косяка» неизменно захочется воскликнуть: «Маша, блин!»
Мы в AdMe.ru успели немного попереживать и повозмущаться вместе с героиней комиксов. Предлагаем и вам рассмотреть в этой непосредственной девушке знакомые черты.
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А если вам понравились милые иллюстрации Марии, в группе VK часто публикуются новые истории из жизни героини. Признайтесь, узнали в Маше кого-нибудь из знакомых?
Фото на превью masha_bliiin / Instagram