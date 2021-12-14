16 комиксов, которые ярко показывают, что инстаграмная красота не имеет ничего общего с нашей жизнью
Кэсси Хо (Cassey Ho) — популярный блогер и фитнес-тренер. Один из проектов девушки — это комиксы, которым она посвятила отдельный блог в инстаграме. На страницу с рисунками Кэсси подписались уже более полумиллиона человек. Секрет популярности девушки в том, что она, как никто другой, умеет подмечать мелкие детали в реальности, которая зачастую обманывает ожидания.
AdMe.ru с разрешения автора публикует комиксы о вечных проблемах с прической и макияжем. Ситуации знакомы многим девушкам до боли, но смотреть на них без улыбки невозможно. А в конце мы добавили бонус: мысли о волосах, которые одолевают всех барышень земного шара.
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Бонус: и так каждый раз
Какую прическу вы носите?
Фото на превью Blogicomics / Instagram
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