16 комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей

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Если бы вам предложили рассказать о «составе» своей национальности, что бы вы назвали? Мы тоже вдохновились этим вопросом и нарисовали забавные иллюстрации, в которых показали, из чего «состоят» люди из самых разных уголков планеты.