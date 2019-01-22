16 комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей
Если бы вам предложили рассказать о «составе» своей национальности, что бы вы назвали? Мы тоже вдохновились этим вопросом и нарисовали забавные иллюстрации, в которых показали, из чего «состоят» люди из самых разных уголков планеты.
Мы в AdMe.ru вспомнили только малую часть всех народов мира, поэтому будет интересно увидеть в комментариях описание национальностей, которые не вошли в этот список.
Французы
Итальянцы
Англичане
Русские
Американцы
Грузины
Норвежцы
Украинцы
Голландцы
Индийцы
Белорусы
Финны
Кубинцы
Немцы
Японцы
Армяне
А как бы вы описали свою национальность?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru