16 комиксов, которые показывают, из чего «состоят» люди разных национальностей

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Если бы вам предложили рассказать о «составе» своей национальности, что бы вы назвали? Мы тоже вдохновились этим вопросом и нарисовали забавные иллюстрации, в которых показали, из чего «состоят» люди из самых разных уголков планеты.

Мы в AdMe.ru вспомнили только малую часть всех народов мира, поэтому будет интересно увидеть в комментариях описание национальностей, которые не вошли в этот список.

Французы

Итальянцы

Англичане

Русские

Американцы

Грузины

Норвежцы

Украинцы

Голландцы

Индийцы

Белорусы

Финны

Кубинцы

Немцы

Японцы

Армяне

А как бы вы описали свою национальность?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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