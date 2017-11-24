16 карикатур, в которых отражается изнанка современного мира

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Каждый год человечество изобретает что-то новое, прогресс бодрым шагом идет по планете. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно, что вокруг по-прежнему много злободневных проблем, которые никуда не исчезли, да вдобавок появились и новые.

Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку лучших иллюстраций, которые говорят лучше любых слов, что не так с человечеством.