16 карикатур, в которых отражается изнанка современного мира

Каждый год человечество изобретает что-то новое, прогресс бодрым шагом идет по планете. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно, что вокруг по-прежнему много злободневных проблем, которые никуда не исчезли, да вдобавок появились и новые.

Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку лучших иллюстраций, которые говорят лучше любых слов, что не так с человечеством.

Не беспокоить

Еда

Тележка для покупок

Здоровье

Свобода социальных медиа

Дети и родители

Хмурая, хмурая осень

Выходные в кругу семьи

Царство заборов

Красота

Мода

Во время прогулки

Как под микроскопом

Счастливого Дня Валентина!

Развод богатых

А вы согласны с художниками? Какая иллюстрация больше всего пришлась вам по душе?

Фото на превью korenshadmi

15 На склад!
7 Комментарии
  • 24 ноября 2017
  • 7
  • 13144

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