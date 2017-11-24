16 карикатур, в которых отражается изнанка современного мира
Каждый год человечество изобретает что-то новое, прогресс бодрым шагом идет по планете. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно, что вокруг по-прежнему много злободневных проблем, которые никуда не исчезли, да вдобавок появились и новые.
Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку лучших иллюстраций, которые говорят лучше любых слов, что не так с человечеством.
Не беспокоить
Еда
Тележка для покупок
Здоровье
Свобода социальных медиа
Дети и родители
Хмурая, хмурая осень
Выходные в кругу семьи
Царство заборов
Красота
Мода
Во время прогулки
Как под микроскопом
Счастливого Дня Валентина!
Развод богатых
А вы согласны с художниками? Какая иллюстрация больше всего пришлась вам по душе?
Фото на превью korenshadmi