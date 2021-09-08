16 иллюстраций психолога о том, что все наши чувства важны и помогают понять себя и других

Меня зовут Юлия Даниленко, по образованию я клинический психолог и арт-терапевт. Я считаю, что делить чувства и эмоции на «плохие» и «хорошие» нельзя, это приводит к тому, что люди игнорируют, подавляют, сдерживают свои переживания, не умеют их распознавать и выражать конструктивно. Это делает очень многих людей несчастными.

Читателям AdMe.ru я предлагаю посмотреть на функции, которые могут выполнять наши эмоции, чувства и настроения, чтобы было легче признавать их и принимать. Все мы разные, и я советую каждому исследовать свои личные смыслы чувств.

«Если не убегать от своей печали, а прожить ее до конца, можно узнать о себе нечто очень важное и почувствовать силы идти вперед»

«Без злости мы бы не выжили. Сейчас она необходима, чтобы постоять за себя. Контролировать это чувство без принятия очень сложно»

«Раздражение значит, что ресурс выдерживать то, что мы обычно выдерживаем, исчерпан. И не стоит себя за это винить»

«Радоваться, как это ни странно, не все умеют, точнее — не все себе позволяют. А радость — лучшее подтверждение того, что мы на своем месте, с теми людьми, заняты тем делом»

«А бывает, что чувства просто „выключает“. Нет энергии ни на что. Такое часто происходит, когда мы обессилены или если пытаемся отключить какое-то одно чувство»

«Страх тоже нужен для защиты. Сейчас у нас больше социальных страхов — выступить, заявить о себе, попросить и т. д. Они укажут, куда расти»

«Посмотрите на зависть как на переживание острой нехватки чего-то значимого для вас, оставленные без внимания потребности и превратите ее в мотивацию»

«Игривое настроение — лучший советчик о том, что для нас безопасность, комфорт, воодушевление. Что помогает нам проявляться и быть собой»

«За тревогой почти всегда что-то стоит. Ограничивающие установки, подавленные чувства, невыплаканные слезы»

«Очень полезно поисследовать свои отношения с агрессией. Если я не могу выпустить агрессию наружу, значит, она будет грызть меня внутри»

«Если мы в растерянности — это значит, что пришло время отступить от известного плана и попробовать что-то новое, чему-то открыться или научиться»

«Зачастую ревность — это важное послание от самооценки: меня не научили ощущать себя ценным/ой»

«Отвращение ощущать очень неприятно, но оно повышает шансы на выживание»

«Чем сильнее идеализируешь, тем жестче бывает спуск на землю. Утрата иллюзий — это больно, как и любая другая утрата. Но она открывает дорогу к настоящим ценностям»

«Если копнуть глубже, скорее всего, окажется, что за равнодушием прячутся очень сильные переживания — страх выбора, стыд, вина, разочарование»

«Хроническое чувство стыда мы зарабатываем в контакте с кем-то. Обычно со значимым взрослым. Но и исцеление находится там же — в контакте с другим человеком»