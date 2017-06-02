16 иллюстраций, правдивость которых режет глаза

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25-летний колумбийский художник Сантьяго, известный под псевдонимом Sako-Asko, рисует яркие иллюстрации и картины, которые моментально врезаются в память. В своих работах Сантьяго рассказывает о противоречивой природе человека, его запутанных отношениях с миром и, самое главное, с самим собой.

AdMe.ru собрал 16 иллюстраций талантливого художника, которые устроят встряску вашим мыслям и чувствам. А еще заставят посмотреть на себя со стороны.