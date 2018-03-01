16 иллюстраций о том, какими милыми становятся мужчины, когда у них появляется дочка

Самый брутальный и серьезный мужчина согласится на модную прическу с розовыми заколочками, если в роли стилиста выступит его маленькая дочка. Такую трогательную любовь пап лучше всех рисует художница Soosh. Она делится своими акварельными рисунками в инстаграме и показывает их рождение на YouTube-канале.

AdMe.ru давно следит за творчеством Soosh. В ожидании выхода ее первой книги мы решили сделать для вас подборку новых иллюстраций этой талантливой художницы.

У дочек папы самые красивые

Вместе любое занятие кажется вдвойне интереснее

Папа сильнее даже солнышка

Но и ему бывает нужна поддержка своей звездочки

Он может научиться чему угодно ради любимой дочки

Решения папы самые практичные. И самые веселые

Папа не только учит, но и показывает на своем примере

С ним даже в повседневных делах есть особенная магия

С папой ничего не страшно

Он всегда рядом

Готов обнять и утешить

Отправиться вместе в путешествие в сказку

И открыть целый мир

Дом, где растет дочка, полон особенных знаков

И воспоминаний, которые будут с ней всю жизнь

Так выглядит любовь

Фото на превью vskafandre / instagram

32 На склад!
4 Комментарии
  • 1 марта 2018
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