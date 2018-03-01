16 иллюстраций о том, какими милыми становятся мужчины, когда у них появляется дочка
Самый брутальный и серьезный мужчина согласится на модную прическу с розовыми заколочками, если в роли стилиста выступит его маленькая дочка. Такую трогательную любовь пап лучше всех рисует художница Soosh. Она делится своими акварельными рисунками в инстаграме и показывает их рождение на YouTube-канале.
AdMe.ru давно следит за творчеством Soosh. В ожидании выхода ее первой книги мы решили сделать для вас подборку новых иллюстраций этой талантливой художницы.
У дочек папы самые красивые
Вместе любое занятие кажется вдвойне интереснее
Папа сильнее даже солнышка
Но и ему бывает нужна поддержка своей звездочки
Он может научиться чему угодно ради любимой дочки
Решения папы самые практичные. И самые веселые
Папа не только учит, но и показывает на своем примере
С ним даже в повседневных делах есть особенная магия
С папой ничего не страшно
Он всегда рядом
Готов обнять и утешить
Отправиться вместе в путешествие в сказку
И открыть целый мир
Дом, где растет дочка, полон особенных знаков
И воспоминаний, которые будут с ней всю жизнь
Так выглядит любовь
Фото на превью vskafandre / instagram