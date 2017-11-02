16 иллюстраций для тех, кто живет один и абсолютно счастлив
В обществе почему-то принято считать, что «жизнь в одиночестве» и «тоска смертная» — это синонимы. Но ведь именно наедине с самим собой мы можем быть по-настоящему искренними, не стесняться своих слабостей и наслаждаться маленькими радостями независимой жизни.
AdMe.ru собрал 16 работ замечательной художницы Yaoyao Ma Van As, в которых показана самая приятная сторона одиночества.
Можно дать волю домашним питомцам, а самой с головой уйти в работу
Валяться днем в постели, чтобы просто немного помечтать
Посвятить время осенним удовольствиям
Украшать квартиру любимыми цветами
Подолгу зависать у полок с книгами
Гулять под дождем, дыша полной грудью
Устроить гастрономический пир и не стесняться своего аппетита
Наслаждаться утренним солнцем и чашкой крепкого чая
Радоваться долгим осенним прогулкам
Заново узнавать себя
Долго собираться и выходить из дома, никуда не торопясь
Часами отмокать в ванне, забывая все плохое, что произошло за день
Не сдерживать эмоции и плакать над грустным фильмом или песней
Провести день, разбирая зимнюю одежду...
...чтобы встретить самый прекрасный сезон года во всеоружии
И просто быть собой