16 иллюстраций для тех, кто живет один и абсолютно счастлив

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В обществе почему-то принято считать, что «жизнь в одиночестве» и «тоска смертная» — это синонимы. Но ведь именно наедине с самим собой мы можем быть по-настоящему искренними, не стесняться своих слабостей и наслаждаться маленькими радостями независимой жизни. AdMe.ru собрал 16 работ замечательной художницы Yaoyao Ma Van As, в которых показана самая приятная сторона одиночества.

Можно дать волю домашним питомцам, а самой с головой уйти в работу

Валяться днем в постели, чтобы просто немного помечтать

Посвятить время осенним удовольствиям

Украшать квартиру любимыми цветами

Подолгу зависать у полок с книгами

Гулять под дождем, дыша полной грудью

Устроить гастрономический пир и не стесняться своего аппетита

Наслаждаться утренним солнцем и чашкой крепкого чая

Радоваться долгим осенним прогулкам

Заново узнавать себя

Долго собираться и выходить из дома, никуда не торопясь

Часами отмокать в ванне, забывая все плохое, что произошло за день

Не сдерживать эмоции и плакать над грустным фильмом или песней

Провести день, разбирая зимнюю одежду...

...чтобы встретить самый прекрасный сезон года во всеоружии