16 хороших новостей 2018 года, проиллюстрированных художником из Италии

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Итальянский иллюстратор Мауро Гатти (Mauro Gatti) устал от постоянных негативных новостей, распространяемых СМИ. Из-за них складывается ощущение, что в мире ничего хорошего не происходит. «Мы шагнули вперед во многих областях жизни, и необходимо, чтобы мир знал об этом. Поэтому я создал проект The Happy Broadcast, который выступает в качестве противоядия той риторике, которая пронизывает наши СМИ». Мауро публикует только позитивные события, которые закрепляет приятными рисунками.

Редакции AdMe.ru понравился его проект, и мы решили собрать 16 значимых новостей этого года, проиллюстрированных итальянским художником.

1. Парламент Португалии проголосовал за закон, который с 2024 года запрещает выступление диких животных в цирках

2. Уровень грамотности в мире продолжает расти, достигая рекордно высокого показателя

3. 20 лет назад исландские подростки были одними из самых пьющих в Европе. Сегодня же они лидируют среди тех, кто ведет наиболее здоровый образ жизни

4. Калифорния запретила продажу косметики, которую тестировали на животных

5. Уровень табакокурения снизился в глобальных масштабах. Особенно среди женщин

6. В итальянском городе Коллеккьо приняли закон, обязывающий использовать только бесшумные фейерверки. Сделано это для того, чтобы не вызывать стресс у домашних животных

7. Американский пивоваренный завод SaltWater Brewery создал съедобные кольца для упаковки 6 банок пива

8. Гигантские панды больше не под угрозой исчезновения. Китай собирается построить заповедную зону для панд стоимостью в $ 1,5 млрд

9. Ученые доказали наличие воды под толстым слоем льда вблизи южного полюса Марса. Это открытие повышает шансы того, что на планете есть жизнь

10. Компания Adidas в сотрудничестве с Parley продала 1 миллион пар кроссовок из океанического мусора

11. Согласно докладу Министерства сельского хозяйства США, популяция медоносных пчел начала расти

12. По мнению экспертов, 2017 год стал самым безопасным в истории гражданской авиации

13. В 2017-м площадь озоновой дыры над Антарктидой сократилась до уровня 1988 года

14. Американский стартап ICON разработал технологию 3D-печати для производства домов менее чем за 24 часа, что сулит кардинальные перемены для людей, которым не хватает жилья

15. Ученые заявили, что за последние 35 лет глобальная вырубка лесов была компенсирована ростом новых деревьев

16. Впервые за всю историю Саудовской Аравии женщинам официально разрешили водить автомобили

А что замечательного в этом году произошло в вашей жизни?