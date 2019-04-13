16 хлестких «гариков» Игоря Губермана, от которых приходишь в себя как от пощечины

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Российский поэт и прозаик Игорь Губерман, живущий в Израиле, стал известным благодаря своим сатирическим четверостишиям — «гарикам». В этих небольших стихотворениях сочетаются и юмор, и горечь, и надежда.

Мы в AdMe.ru выбрали самые остроумные из его работ, про каждую из которых можно воскликнуть: «Это же про меня!»

***

За радости любовных ощущений

однажды острой болью заплатив,

мы так боимся новых увлечений,

что носим на душе презерватив.

***

Звоните поздней ночью мне, друзья,

не бойтесь помешать и разбудить;

кошмарно близок час, когда нельзя

и некуда нам будет позвонить.

***

Идея найдена не мной,

но это ценное напутствие:

чтоб жить в согласии с женой,

я спорю с ней в ее отсутствие.

***

Смотрясь весьма солидно и серьезно

под сенью философского фасада,

мы вертим полушариями мозга,

а мыслим — полушариями зада.

***

Бывает — проснешься, как птица,

крылатой пружиной на взводе,

и хочется жить и трудиться;

но к завтраку это проходит.

***

Вовлекаясь во множество дел,

не мечись, как по джунглям ботаник,

не горюй, что не всюду успел, —

может, ты опоздал на «Титаник».

***

Обманчив женский внешний вид,

поскольку в нежной плоти хрупкой

натура женская таит

единство арфы с мясорубкой.

***

Когда нас учит жизни кто-то,

я весь немею;

житейский опыт идиота

я сам имею.

***

Во мне то булькает кипение,

то прямо в порох брызжет искра;

пошли мне, Господи, терпение,

но только очень, очень быстро.

***

Когда мы раздражаемся и злы,

обижены, по сути, мы на то,

что внутренние личные узлы

снаружи не развяжет нам никто.

***

Умей дождаться. Жалобой и плачем

не сетуй на задержку непогоды:

когда судьба беременна удачей,

опасны преждевременные роды.

***

Ум полон гибкости и хамства,

когда он с совестью в борьбе,

мы никому не лжем так часто

и так удачно, как себе.

***

Душа всегда у нас болит,

пока она жива и зряча,

и смех — целебный самый вид

и сострадания, и плача.

***

Тому, что в семействе трещина,

всюду одна причина:

в жене пробудилась женщина,

в муже уснул мужчина.

***

Обманчива наша земная стезя,

идешь то туда, то обратно,

и дважды войти в одну реку нельзя,

а в то же говно — многократно!

***

Чтоб выжить и прожить на этом свете,

пока земля не свихнута с оси,

держи себя на тройственном запрете:

не бойся, не надейся, не проси.