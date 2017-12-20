16 фотографий, к которым стоит присмотреться, ведь одежда на девушках нарисована

Кто из нас не мечтал примерить новый образ любимого героя, а может, вытворить что-то такое, что шокирует народ. А потом вспоминать удивленные лица людей и заливаться смехом. Боди-арт-художница Джен помогает своим клиентам воплотить неожиданные образы и фантазии, раскрашивая красками их тела.

AdMe.ru подобрал для вас несколько самых интересных образов из ее коллекции. Хотели бы вы оказаться на месте одной из ее моделей?

Сама художница Джен

Боди

Кроп-топ

Свадебное платье

Она нарисовала свою красивую модель Джой Джевел в замысловатом свадебном платье со стразами.

Тематические праздники

Нарисовала наряд для маленького события PUFF 2017 средств массовой информации Washington DC.

Сказочная живая скульптура сделана совместно со Storytime Media — медиакомпанией, которая фокусируется на рассказе историй через фото и видео.

Праздничный наряд

Многие свои боди-арт-работы Джен создает в партнерстве с местными медиапроектами, и они с удовольствием сотрудничают с ней.

Боди-арт для спортивного мероприятия «Go Orioles!».

Промоакция

Вот такую необычную услугу заказывают Джен для рекламы на улице, для различных промоакций и привлечения посетителей и клиентов. Хватайте идеи!

Цветочная фантазия

Здесь Джен разрисовала сама себя, выглядит как обтягивающее боди.

Еще модели Джен для боди-арта

«Нарисуй на мне, как на одной из своих моделей» — вот с такими желаниями приходят к Джен новые клиенты. И судя по всему остаются довольны.

Прогулки по торговому центру

Джен вместе с дочерью разрисовали этих моделей в течение примерно 3 часов, чтобы получился приятный осенний наряд. Помимо стразов, шарфа и шапки девушки голые.

«Мы прошли через торговый центр, чтобы увидеть, реагируют ли люди. Это было довольно интересно», — рассказывает Джен.

Какие фото вам понравились больше всего — напишите в комментариях!

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