16 фотографий, к которым стоит присмотреться, ведь одежда на девушках нарисована

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Кто из нас не мечтал примерить новый образ любимого героя, а может, вытворить что-то такое, что шокирует народ. А потом вспоминать удивленные лица людей и заливаться смехом. Боди-арт-художница Джен помогает своим клиентам воплотить неожиданные образы и фантазии, раскрашивая красками их тела.

AdMe.ru подобрал для вас несколько самых интересных образов из ее коллекции. Хотели бы вы оказаться на месте одной из ее моделей?