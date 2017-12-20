16 фотографий, к которым стоит присмотреться, ведь одежда на девушках нарисована
Кто из нас не мечтал примерить новый образ любимого героя, а может, вытворить что-то такое, что шокирует народ. А потом вспоминать удивленные лица людей и заливаться смехом. Боди-арт-художница Джен помогает своим клиентам воплотить неожиданные образы и фантазии, раскрашивая красками их тела.
AdMe.ru подобрал для вас несколько самых интересных образов из ее коллекции. Хотели бы вы оказаться на месте одной из ее моделей?
Сама художница Джен
Боди
Кроп-топ
Свадебное платье
Она нарисовала свою красивую модель Джой Джевел в замысловатом свадебном платье со стразами.
Тематические праздники
Нарисовала наряд для маленького события PUFF 2017 средств массовой информации Washington DC.
Сказочная живая скульптура сделана совместно со Storytime Media — медиакомпанией, которая фокусируется на рассказе историй через фото и видео.
Праздничный наряд
Многие свои боди-арт-работы Джен создает в партнерстве с местными медиапроектами, и они с удовольствием сотрудничают с ней.
Боди-арт для спортивного мероприятия «Go Orioles!».
Промоакция
Вот такую необычную услугу заказывают Джен для рекламы на улице, для различных промоакций и привлечения посетителей и клиентов. Хватайте идеи!
Цветочная фантазия
Здесь Джен разрисовала сама себя, выглядит как обтягивающее боди.
Еще модели Джен для боди-арта
«Нарисуй на мне, как на одной из своих моделей» — вот с такими желаниями приходят к Джен новые клиенты. И судя по всему остаются довольны.
Прогулки по торговому центру
Джен вместе с дочерью разрисовали этих моделей в течение примерно 3 часов, чтобы получился приятный осенний наряд. Помимо стразов, шарфа и шапки девушки голые.
«Мы прошли через торговый центр, чтобы увидеть, реагируют ли люди. Это было довольно интересно», — рассказывает Джен.
Какие фото вам понравились больше всего — напишите в комментариях!
Фото на превью jenthebodypainter/instagram.com, jenthebodypainter/instagram.com