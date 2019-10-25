16 шуточных тестов, которые провалит любая молодая пара, но пройдут опытные родители

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Если вы хотите купить автомобиль, то сначала вам придется сдать экзамен для получения водительских прав. А вот чтобы завести ребенка, никаких экзаменов сдавать не надо. И зря, потому что многие пары оказываются не готовы к тому, что их ждет после появления малыша.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать на эту тему и хотим показать вам, какие тесты и эксперименты стоит провести над собой будущим родителям, чтобы хоть приблизительно осознать масштаб грядущих изменений привычной жизни.

Эксперимент № 1: Бодрое утро

Цели и задачи: оценить способность резко вскочить или увернуться от прыгающего на вас ребенка. Если ваш утренний сон крепок, то плохи дела, как выяснили ученые, ведь 8 из 10 детей просыпаются на несколько часов раньше звонка будильника. И вы будете тоже.

Эксперимент № 2: Противостояние

Причина исследования: Развитие навыков скоростного посещения уборной жизненно необходимо для психического здоровья молодых родителей и их детей. Если вас не будет больше 2 минут, ребенок может решить, что вы бросили его. Это неминуемо травмирует детскую психику.

Эксперимент № 3: Скоростное принятие душа

Описание эксперимента: Для удачного проведения тестирования скорости принятия душа требуется 2 добровольца. Один из них должен совершать потенциально опасные действия, а второй — доводить их до сведения подопытного, находящегося в данный момент в душевой.

Эксперимент № 4: Остаться в живых

Важно: Даже в случае полного провала вы сможете извлечь пользу, если привлечете к эксперименту кота или другое домашнее животное. Уметь оказывать первую медицинскую помощь должен каждый родитель.

Эксперимент № 5: Тестирование скорости реакции

Чтобы выяснить, насколько будущий родитель может превзойти сам себя в экстренных ситуациях с участием детей, рекомендуется использовать бьющиеся предметы. Вывод: Чем выше стоимость предмета, тем ближе условия эксперимента к полевым.

Эксперимент № 6: Поймай меня, если сможешь!

Теоретические основы: помочь будущим родителям осознать, что отдых может прерваться в любую секунду и нужно быть готовым проявить крепкую хватку. В буквальном смысле.

Эксперимент № 7: Без названия, потому что это черт знает что такое было

Цель: Вам жизненно необходимо выяснить пределы своей выносливости. Это знание подарит вам уверенность в себе, что, в свою очередь, поможет выйти победителем из столкновения характеров с ребенком.

Эксперимент № 8: Шестое чувство

Основание: Проницательность на грани с ясновидением — качество молодого родителя, которое сложно переоценить. Последние исследования показывают, что оно не является врожденнным, а начинает развиваться сразу после рождения первенца.

Эксперимент № 9: Угадай причину слез

Детский плач может сигнализировать о боли, о голоде, о плохом настроении. Задача каждого родителя — научиться различать виды плача. Поэтому стоит проводить описанный на иллюстрации выше эксперимент раз в неделю и чаще.

Эксперимент № 10: Распознай содержимое банки

Как известно, дети различают вкусы лучше взрослых. Этот факт отлично известен производителям детского питания. Цель: Данный эксперимент позволит определить, насколько развиты вкусовые сосочки на языках будущих родителей. Предлагается использовать не менее 4 видов детского питания с отклеенными этикетками.

Эксперимент № 11: Карточки с советами

Предупреждение: После рождения ребенка вас завалят полезными советами, даже если он у вас пятый. Поэтому выбирать из рекомендаций родственников, друзей, педиатров и Google те, которым можно следовать без опаски, — жизненно важное умение. Рекомендация: Используйте набор специальных карточек.

Эксперимент № 12: Развитие толерантности к шуму

Неутешительный факт: Обычно подопытные показывают абсолютную неспособность высыпаться в экстренных условиях. Но это нормально. Данное умение приходит к третьему месяцу жизни малыша.

Эксперимент № 13: Управление гневом

В ходе эксперимента было решено изменить его цель. Изначально он должен был дать почувствовать будущим родителям счастье от осознания одаренности своих детей. Удачное стечение обстоятельств позволило составить шкалу гнева, которой отныне будут пользоваться во всем мире, и тут же замерить по ней уровень раздражения одного из участников.

Эксперимент № 14: Отказ от роскоши

Данный опыт демонстрирует, что привязываться к вещам опасно. Пульс участников превышает норму. Давление повышено. Коротко о результатах: Если сразу принять факт, что главные вещи в жизни — это не вещи, то можно избежать множества таких неприятных последствий, как ранняя седина и нервные тики.

Эксперимент № 15: 365 дней

Интересный факт: С помощью обычного приложения «Будильник» вы можете ощутить себя родителями грудничка. Запланируйте несколько сигналов на каждую ночь в течение года. Без выходных. В качестве рингтона используйте запись истошного мяуканья кота, который, как и вы, решил завести детей.

Не совсем эксперимент № 16

Какой из этих экспериментов вы бы точно провалили?