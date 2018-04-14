16 душевных комиксов от российского художника, который не любит сарказм, но любит похулиганить

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Иллюстрации талантливого москвича Антона Гудима уже давно известны пользователям сети. Ценители лаконичного и живого юмора каждый раз с нетерпением ждут от художника новых рисунков с неожиданным финалом. Однако иллюстрация все еще остается хобби для автора, его профессия — инженер сетевых технологий. Работы Антона часто называют саркастичными, но сам иллюстратор говорит, что не любит сарказм, а любит просто подмечать жизнь вокруг, ведь в ней немало забавных вещей.