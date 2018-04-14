16 душевных комиксов от российского художника, который не любит сарказм, но любит похулиганить
Иллюстрации талантливого москвича Антона Гудима уже давно известны пользователям сети. Ценители лаконичного и живого юмора каждый раз с нетерпением ждут от художника новых рисунков с неожиданным финалом. Однако иллюстрация все еще остается хобби для автора, его профессия — инженер сетевых технологий. Работы Антона часто называют саркастичными, но сам иллюстратор говорит, что не любит сарказм, а любит просто подмечать жизнь вокруг, ведь в ней немало забавных вещей.
AdMe.ru собрал самые милые наблюдения художника о повседневной жизни. И, конечно, немного хулиганские и заставляющие задуматься.
1. Тепло
2. Свобода слова
«Иди к черту!»
3. Романтика
4. Релакс
5. Техника безопасности
6. Приветствие
7. Капли на окне
8. Сюрприз
9. Альтер эго
10. Угол зрения
11. Потеря
12. Воспоминания
13. Эволюция
14. Незаметная жизнь
15. Уют
16. Неделя
Фото на превью gudim_public