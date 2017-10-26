16 скульптур, на которые неловко смотреть, но невозможно отвести взгляд
Любовь и страсть — такие живые чувства, что кажется невозможным передать их при помощи неподвижных изваяний. Однако некоторые скульпторы совершили невозможное: на их творения даже неловко смотреть — настолько реальны и интимны их эмоции.
AdMe.ru собрал 16 потрясающих скульптур, которые заставляют сердце пропустить удар.
1.
«Похищение Прозерпины», Джованни Бернини (Giovanni Bernini), Италия.
2.
«Амур и Психея», Антонио Канова (Antonio Canova), Италия.
3.
«Поцелуй», Ив Пире (Yves Pires), Франция.
4.
Венское центральное кладбище, неизвестный скульптор, Австрия.
5.
«Жертва», Леонардо Бистольфи (Leonardo Bistolfi), Италия.
6.
«Любовь грустна», мини-скульптура, Германия.
7.
«Поцелуй», Огюст Роден (Auguste Rodin), Франция.
8.
Монументальное кладбище Милана, неизвестный скульптор, Италия.
9.
Фонтан Марии Медичи, Люксембургский сад в Париже, Франция.
10.
«Венера и Адонис», Антонио Канова (Antonio Canova), Италия.
11.
«Адам и Ева», Гейл Коулфилд (Gail Caulfield), США.
12.
«Похищение Поликсены», Пио Феди (Pio Fedi), Италия.
13.
«Бездна», Пьетро Каноника (Pietro Canonica), Италия.
14.
«Вечный идол», Огюст Роден (Auguste Rodin), Франция.
15.
Монументальное кладбище Милана, неизвестный скульптор, Италия.
16.
«Сатир и Вакханка», Жан Жак Прадье (Jean-Jacques Pradier), Франция.
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«Пересечение», Куин Шим (Kyuin Shim), Южная Корея.