16 человек, чьи золотые руки можно сравнить только с их чувством прекрасного

Бывают такие умельцы, что хлебом не корми — дай очередной шедевр миру явить. Удачно, что сегодня людям с такими талантами легче получить признание, если выложить свое творчество в интернет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих выдающихся работ и хотим, чтобы вы тоже их увидели.

«Решила поделиться своим последним пирогом»

Должен сказать, что у меня степень в области кондитерского искусства и 20 лет работы шеф-поваром, но ваш уровень таланта выше всего, что я повидал. © Cthulhuducken / Reddit

«80 на 80 см бессовестно-беспрекословной любви и благодарности за счастливое детство. Рисовалось это все около года»

«Это геодезический купол, который я сделал несколько лет назад. Никакого клея, только согнутая бумага»

«Мой автопортрет»

«Вот что я вырезаю из арбузов»

«Комната моей дочери, в которой почти все сделано мною. Просто она любит черепа и Хэллоуин, а Санта пугает ее и заставляет плакать»

«Шоколадный дракон. Возможно, одна из моих любимых скульптур!»

«Я создаю маленькие миры внутри яиц»

«Мой брат только что закончил свою огромную стеклянную картину. Получилось круто»

«Эта вышивка заняла 50 часов и потребовала тысячи крошечных стежков. Похож?»

«Я нарисовал сэра Иэна Маккеллена углем!»

«Смастерил плюшевого императорского пингвина»

«Мне понадобилось более 600 попыток, чтобы сделать это фото. Преломление шахматной доски в капле воды»

«Одно из моих антиселфи, посвященных посттравматическому стрессовому расстройству»

«Недавно я нашел на мусорке сломанный детский рояль и превратил его в журнальный столик»

«А я вот старую полочку переделала»