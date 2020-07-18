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16 человек, чьи золотые руки можно сравнить только с их чувством прекрасного

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Бывают такие умельцы, что хлебом не корми — дай очередной шедевр миру явить. Удачно, что сегодня людям с такими талантами легче получить признание, если выложить свое творчество в интернет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих выдающихся работ и хотим, чтобы вы тоже их увидели.

«Решила поделиться своим последним пирогом»

© devoney44 / reddit

Должен сказать, что у меня степень в области кондитерского искусства и 20 лет работы шеф-поваром, но ваш уровень таланта выше всего, что я повидал. © Cthulhuducken / Reddit

«80 на 80 см бессовестно-беспрекословной любви и благодарности за счастливое детство. Рисовалось это все около года»

© Abhocetabhac / pikabu

«Это геодезический купол, который я сделал несколько лет назад. Никакого клея, только согнутая бумага»

© ningzi / reddit

«Мой автопортрет»

© Newbasaurusrex / reddit

«Вот что я вырезаю из арбузов»

© exzentriker77 / reddit, © exzentriker77 / reddit

«Комната моей дочери, в которой почти все сделано мною. Просто она любит черепа и Хэллоуин, а Санта пугает ее и заставляет плакать»

© basicbrujacraft / reddit

«Шоколадный дракон. Возможно, одна из моих любимых скульптур!»

«Я создаю маленькие миры внутри яиц»

© Bens_Worx / reddit

«Мой брат только что закончил свою огромную стеклянную картину. Получилось круто»

© garbagecity / reddit

«Эта вышивка заняла 50 часов и потребовала тысячи крошечных стежков. Похож?»

© Florally / reddit

«Я нарисовал сэра Иэна Маккеллена углем!»

© kotafordays / reddit

«Смастерил плюшевого императорского пингвина»

© melscritters / reddit

«Мне понадобилось более 600 попыток, чтобы сделать это фото. Преломление шахматной доски в капле воды»

© FocusGallery / reddit

«Одно из моих антиселфи, посвященных посттравматическому стрессовому расстройству»

© weybridgevandal / reddit

«Недавно я нашел на мусорке сломанный детский рояль и превратил его в журнальный столик»

© akrause92 / reddit

«А я вот старую полочку переделала»

© Елена Баженова / facebook

Какими талантами обладаете вы? С радостью посмотрели бы на ваши работы!

Фото на превью devoney44 / reddit
9663841
3k