15+ знаменитых картин, авторов которых смогут отгадать только преданные ценители искусства
Имена талантливых живописцев, полотна которых можно найти во всех крупнейших музеях мира, знают миллионы людей. Хотя мы не всегда помним точные названия картин знаменитых художников, отличить неповторимый стиль работ Пикассо и Дали под силу не только искусствоведу, но и всем, кто в школе не пропускал уроки мировой художественной культуры.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в живописи и сможете ли определить, кисти какого великого художника принадлежит известная картина.
1. Возвращение блудного сына
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2. Портрет Сусанны Лунден (Соломенная шляпка)
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3. Мальчик, укушенный ящерицей
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4. Донна Велата
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5. Дон Себастьяно дель Морра
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6. Портрет дамы
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7. Портрет молодого человека
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8. Портрет неизвестного в берете и со свитком
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9. Жан Моне на своей любимой лошади
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10. Мари Ортанс Фике
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11. Портрет молодого крестьянина
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12. Портрет Вирджинии (Маленькая девочка)
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13. Женщина с цветком
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14. Портрет Адели Блох-Бауэр I
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15. Мягкий автопортрет с жареным беконом
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16. Портрет Жанны Эбютерн в шляпе
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17. Молодой моряк II
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18. Причесывание
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Сколько авторов известных картин вы смогли угадать?
Фото на превью Album / Prisma / East News, Javier Larrea/agefotostock/East News
AdMe/Художники/15+ знаменитых картин, авторов которых смогут отгадать только преданные ценители искусства
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