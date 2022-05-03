15+ знаменитых картин, авторов которых смогут отгадать только преданные ценители искусства

Имена талантливых живописцев, полотна которых можно найти во всех крупнейших музеях мира, знают миллионы людей. Хотя мы не всегда помним точные названия картин знаменитых художников, отличить неповторимый стиль работ Пикассо и Дали под силу не только искусствоведу, но и всем, кто в школе не пропускал уроки мировой художественной культуры.