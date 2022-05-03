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15+ знаменитых картин, авторов которых смогут отгадать только преданные ценители искусства

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Имена талантливых живописцев, полотна которых можно найти во всех крупнейших музеях мира, знают миллионы людей. Хотя мы не всегда помним точные названия картин знаменитых художников, отличить неповторимый стиль работ Пикассо и Дали под силу не только искусствоведу, но и всем, кто в школе не пропускал уроки мировой художественной культуры.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в живописи и сможете ли определить, кисти какого великого художника принадлежит известная картина.

1. Возвращение блудного сына

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© East News, © Javier Larrea/agefotostock/East News

2. Портрет Сусанны Лунден (Соломенная шляпка)

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© East News, © Fine Art Images/Image State/East News

3. Мальчик, укушенный ящерицей

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© East News, © akg-images / Rabatti & Domingie / East News

4. Донна Велата

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© East News, © akg-images / Cameraphoto / East News

5. Дон Себастьяно дель Морра

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© East News, © Erich Lessing / Album / East News

6. Портрет дамы

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© image courtesy National Gallery of Art / East News, © Erich Lessing / Album / East News

7. Портрет молодого человека

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© East News, © East News

8. Портрет неизвестного в берете и со свитком

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© East News, © East News

9. Жан Моне на своей любимой лошади

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© Album / Metropolitan Museum of Art, NY / East News, © East News

10. Мари Ортанс Фике

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© Erich Lessing / Album / East News, © Erich Lessing / Album / East News

11. Портрет молодого крестьянина

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© Picturenow/UIG Art and History/East News, © agefotostock Art Collection/agefotostock/East News

12. Портрет Вирджинии (Маленькая девочка)

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© akg-images / Erich Lessing / East News, © East News

13. Женщина с цветком

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© Erich Lessing / Album / East News, © East News

14. Портрет Адели Блох-Бауэр I

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© East News, © akg-images / East News

15. Мягкий автопортрет с жареным беконом

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© Album / Oronoz / East News, © Album / sfgp / East News

16. Портрет Жанны Эбютерн в шляпе

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© Erich Lessing / Album / East News, © East News

17. Молодой моряк II

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© Album / Prisma / Esat News, © ASSOCIATED PRESS / East News

18. Причесывание

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© Javier Larrea/agefotostock/East News, © East News

Сколько авторов известных картин вы смогли угадать?

Фото на превью Album / Prisma / East News, Javier Larrea/agefotostock/East News
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AdMe/Художники/15+ знаменитых картин, авторов которых смогут отгадать только преданные ценители искусства
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