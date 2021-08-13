15 жизненных комиксов от художницы, в которых ирония на грани сарказма сражает наповал

Замужество и материнство круто меняют жизнь женщины, и порой без крепкого чувства юмора и самоиронии тут не обойтись. Талантливая художница и просто мама Нина Бестаева знает об этом не понаслышке. Наверное, поэтому ее правдивые комиксы задевают за живое и вызывают теплую улыбку. Художница показывает жизнь мам без прикрас, но делает это через легкость, смех и самую малость сарказма.