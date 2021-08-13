15 жизненных комиксов от художницы, в которых ирония на грани сарказма сражает наповал
Замужество и материнство круто меняют жизнь женщины, и порой без крепкого чувства юмора и самоиронии тут не обойтись. Талантливая художница и просто мама Нина Бестаева знает об этом не понаслышке. Наверное, поэтому ее правдивые комиксы задевают за живое и вызывают теплую улыбку. Художница показывает жизнь мам без прикрас, но делает это через легкость, смех и самую малость сарказма.
Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться такой подачей и ненавязчивой житейской мудростью Нины. И это юмористическое удовольствие нам хочется разделить с читателями.
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Какие ситуации из комиксов вам показались особенно житейскими? И какие случаи из своей жизни вы бы добавили в эту подборку? Расскажите нам.
Фото на превью nina_comics / Instagram
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