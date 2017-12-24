15 жизненных комиксов о том, как непросто живется девушкам зимой

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Зима — это не только снежная сказка и приятная предновогодняя суета. Это еще мороз, от которого нужно прятаться в бесформенный пуховик, и гололед, заставляющий каждую леди танцевать брейк-данс. Женская половина AdMe.ru решила собрать все особенности зимнего сезона, которые заставляют нас, девушек, страдать. Ну или по крайней мере испытывать определенные неудобства.

В холода у нас есть только один вариант, какую обувь носить

Шапка решает, какой будет твоя прическа

Лучший тест на натуральность свитера — посмотреть, сколько искр полетит, когда вы его наденете

Нужно сильно постараться, чтобы просто ответить на звонок

«Снежная красота» совсем не такая, как нам обещают в рекламах

А нашей неуклюжести на льду позавидует даже каракатица

Чтобы красиво выглядеть в офисе, приходится идти на хитрости

Про гладкие и ухоженные губы зимой можно забыть

Верхняя одежда не дает нам быть сногсшибательными в том самом клевом платье

Объемные вязаные шарфы — это не только красота, тепло и уют

Ради моды приходится мерзнуть

Кажется, что между покупкой перчаток и первой дыркой на пальцах не проходит и дня

В помещении подштанники испытывают нас на прочность

А вот быть роковой и соблазнительной зимой становится все труднее

Как я выгляжу снаружи vs. Как я чувствую себя внутри

А какие зимние проблемы вы добавили бы к этому списку? Делимся в комментариях!