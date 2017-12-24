15 жизненных комиксов о том, как непросто живется девушкам зимой
Зима — это не только снежная сказка и приятная предновогодняя суета. Это еще мороз, от которого нужно прятаться в бесформенный пуховик, и гололед, заставляющий каждую леди танцевать брейк-данс.
Женская половина AdMe.ru решила собрать все особенности зимнего сезона, которые заставляют нас, девушек, страдать. Ну или по крайней мере испытывать определенные неудобства.
В холода у нас есть только один вариант, какую обувь носить
Шапка решает, какой будет твоя прическа
Лучший тест на натуральность свитера — посмотреть, сколько искр полетит, когда вы его наденете
Нужно сильно постараться, чтобы просто ответить на звонок
«Снежная красота» совсем не такая, как нам обещают в рекламах
А нашей неуклюжести на льду позавидует даже каракатица
Чтобы красиво выглядеть в офисе, приходится идти на хитрости
Про гладкие и ухоженные губы зимой можно забыть
Верхняя одежда не дает нам быть сногсшибательными в том самом клевом платье
Объемные вязаные шарфы — это не только красота, тепло и уют
Ради моды приходится мерзнуть
Кажется, что между покупкой перчаток и первой дыркой на пальцах не проходит и дня
В помещении подштанники испытывают нас на прочность
А вот быть роковой и соблазнительной зимой становится все труднее
Как я выгляжу снаружи vs. Как я чувствую себя внутри
А какие зимние проблемы вы добавили бы к этому списку? Делимся в комментариях!
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru