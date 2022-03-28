15+ жизненных иллюстраций, которые изображают привычные многим ситуации, но в совершенно ином ракурсе
Инженер и по совместительству иллюстратор Антон Гудим, как никто другой, умеет переосмысливать повседневную жизнь. Типичные ситуации он превращает в красочные картинки, на многих из которых некоторые люди могут узнать себя.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо работ этого талантливого иллюстратора.
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«Лазерная хирургия».
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«Люди с татуировками летом / Люди с татуировками зимой».
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«Не забывайте мыть палец после нажатия кнопки „Удалить“».
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«Карма».
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«Пожилые люди.
Обычный человек / Художник».
Какие из этих иллюстраций прямо-таки взяты из вашей жизни?
AdMe/Художники/15+ жизненных иллюстраций, которые изображают привычные многим ситуации, но в совершенно ином ракурсе
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