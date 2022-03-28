AdMe
AdMe

15+ жизненных иллюстраций, которые изображают привычные многим ситуации, но в совершенно ином ракурсе

-2-3

Инженер и по совместительству иллюстратор Антон Гудим, как никто другой, умеет переосмысливать повседневную жизнь. Типичные ситуации он превращает в красочные картинки, на многих из которых некоторые люди могут узнать себя.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо работ этого талантливого иллюстратора.

1.

2.

«Лазерная хирургия».

3.

4.

«Люди с татуировками летом / Люди с татуировками зимой».

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

«Не забывайте мыть палец после нажатия кнопки „Удалить“».

14.

«Карма».

15.

16.

17.

18.

«Пожилые люди.
Обычный человек / Художник».

Какие из этих иллюстраций прямо-таки взяты из вашей жизни?

-2-3
AdMe/Художники/15+ жизненных иллюстраций, которые изображают привычные многим ситуации, но в совершенно ином ракурсе
Поделиться этой статьёй