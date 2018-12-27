15 вещей, которые бесят людей так же, как звук ломающегося пенопласта

  • 6
  • 4
  • 8
  • 7.3k

Даже если у вас такое терпение, что вас приглашают на проведение мастер-классов буддийские монастыри, а вывести из равновесия не способны даже СМС-сообщения от банка в 4 часа утра, все равно найдутся вещи, которые вас раздражают. Мы провели небольшое исследование и расспросили людей о вещах, которые их бесят больше всего в мире, и на основе ответов нарисовали комиксы.

Мы в AdMe.ru выбрали 15 самых-самых раздражающих ситуаций, по сравнению с которыми запутанные провода наушников — это сущая ерунда.

Мизинчик!

Спишь-спишь себе, и тут бамс!

Когда в метро час пик, а ты ростом 150 см

Когда нашел интересное видео на YouTube, взял горячую пиццу и чай, а интернет завис

А счастье было так близко...

Когда ты единственный в толпе людей, у кого нет зонта

Когда ты стоишь в середине большой очереди, открывается новая касса... И ты оказываешься в конце большой очереди. В любом случае

Когда выключил звук в игре, а для сообщений — забыл

Если у вас первое свидание, а в ресторане есть непоседливые дети, то финал всегда одинаковый

Я что-то пропустил, да?

Для тех, кто так поступает с едой, в аду приготовлен отдельный котел

Когда в мае заказал летнюю одежду, но у почты свои планы

Когда кто-то делает вид, что немного не доел

А вам тоже достаются места за самыми болтливыми людьми в мире?

Когда твои коллеги по офису — кулинарные извращенцы

А что раздражает вас?

Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru

  • 6
  • 4
  • 8
  • 7.3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!