15 вещей, которые бесят людей так же, как звук ломающегося пенопласта
Даже если у вас такое терпение, что вас приглашают на проведение мастер-классов буддийские монастыри, а вывести из равновесия не способны даже СМС-сообщения от банка в 4 часа утра, все равно найдутся вещи, которые вас раздражают. Мы провели небольшое исследование и расспросили людей о вещах, которые их бесят больше всего в мире, и на основе ответов нарисовали комиксы.
Мы в AdMe.ru выбрали 15 самых-самых раздражающих ситуаций, по сравнению с которыми запутанные провода наушников — это сущая ерунда.
Мизинчик!
Спишь-спишь себе, и тут бамс!
Когда в метро час пик, а ты ростом 150 см
Когда нашел интересное видео на YouTube, взял горячую пиццу и чай, а интернет завис
А счастье было так близко...
Когда ты единственный в толпе людей, у кого нет зонта
Когда ты стоишь в середине большой очереди, открывается новая касса... И ты оказываешься в конце большой очереди. В любом случае
Когда выключил звук в игре, а для сообщений — забыл
Если у вас первое свидание, а в ресторане есть непоседливые дети, то финал всегда одинаковый
Я что-то пропустил, да?
Для тех, кто так поступает с едой, в аду приготовлен отдельный котел
Когда в мае заказал летнюю одежду, но у почты свои планы
Когда кто-то делает вид, что немного не доел
А вам тоже достаются места за самыми болтливыми людьми в мире?
Когда твои коллеги по офису — кулинарные извращенцы
А что раздражает вас?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru