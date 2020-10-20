15 великих людей, тролливших окружающих задолго до появления интернета
Впервые термин «троллинг» применительно к интернет-среде был употреблен в 1996 году. Изначально считалось, что это явление свойственно лишь сетевому общению, но сейчас его часто можно встретить и в реальной жизни. Да в общем-то и раньше можно было. Если полистать биографии Пушкина, Марка Твена или Эйнштейна, становится понятно, что они троллили окружающих задолго до того, как появилась виртуальная реальность.
Мы в AdMe.ru обожаем остроумие современных пользователей и частенько публикуем самые блестящие новинки сетевых острословов. Но сегодня хотим вспомнить, как тонко шутили великие люди прошлого. А в конце мы добавили бонус — пару историй о том, как на удочку троллей своего времени попадали гении.
- Однажды ученики французского зоолога Жоржа Кювье решили подшутить над своим учителем. Один из юношей нарядился в костюм дьявола и вломился среди ночи в спальню к ученому с криками: «Я тебя съем!» Кювье поднял голову от подушки и сказал: «Ты не можешь меня съесть. Все, у кого есть рога и копыта, питаются исключительно травой». И снова уснул.
- У Сальвадора Дали был роскошный бассейн. Гости, желавшие в него нырнуть, видели, что все дно было устлано морскими ежами. Самые отважные все-таки решались искупаться и с облегчением замечали, что морские ежи отделены от остального пространства бассейна стеклянным дном и плавать совсем не опасно.
Бассейн возле дома Дали в Порт-Льигате.
- Будучи в Париже, хирург Николай Иванович Пирогов решил зайти в Медицинскую академию послушать лекцию профессора Нелатона о революционной в то время операции по удалению зоба, которую впервые провел сам Пирогов. Французский хирург продемонстрировал операцию на теле и спросил: «Кто решился бы сделать подобное с живым человеком?» Николай Иванович сказал: «Я». Нелатон рассердился и заявил: «Это может сделать единственный хирург в мире — сам Пирогов!»
- Однажды Альберт Эйнштейн встретил знакомого и пригласил его на ужин:
— Приходите сегодня вечером, у нас в гостях будет профессор Стимсон.
— Но ведь я и есть Стимсон! — воскликнул собеседник.
— Это неважно, все равно приходите, — не растерялся великий ученый.
- Роман «На Западном фронте без перемен» был запрещен в нацистской Германии, как и другие книги Ремарка, однако отрывок оттуда попал на страницы газет того времени. Один венский писатель переписал слово в слово главу, дав ей другое название и поменяв имя автора, и отправил в редакцию. «Текст был одобрен и принят к публикации. При этом ему предпослали краткое предисловие: мол, после таких подрывных книг, как „На Западном фронте без перемен“, здесь читателю предлагается история, в каждой строчке которой содержится чистая правда», — вспоминал потом Ремарк.
- После очередного поэтического вечера к Есенину подошла ничем не примечательная женщина и представилась: «Брокгауз». Есенин тут же вспомнил: «А, словарь!» (речь идет об энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. — Прим. ред.). Женщина кивнула: «Да, это мой дядя». Тогда Есенин пригласил ее к себе. Позже приятель поинтересовался у него, зачем он позвал с собой эту особу, проявившую себя как довольно недалекую. Есенин ответил: «Знаешь, все-таки... Племянница словаря!»
- Об Артуре Конан Дойле еще с викторианских времен ходит легенда. Автор романов о Шерлоке решил доказать своему другу, что у каждого, даже самого честного человека есть свой скелет в шкафу. Он отправил почтенному архидиакону с безупречной репутацией телеграмму: «Все выплыло наружу. Скрывайтесь». На следующий день архидиакон исчез из Лондона, и больше его никто не видел.
- Остроумию Бернарда Шоу посвящено много анекдотов. Однажды не самый талантливый актер попросил драматурга дать ему рекомендацию. Шоу написал: «Актер играет Гамлета, Ромео, Фердинанда, на пианино, на флейте, в бильярд. В последний играет превосходно».
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Как-то Джордж Бернард Шоу обедал в ресторане, где очень громко играл оркестр. Писатель подозвал официанта и спросил, сыграют ли музыканты что-нибудь на заказ. «Конечно, месье, — ответил официант. — Что бы вы хотели?» «Не могли бы они поиграть в покер, пока я не закончу обедать?» — сказал Шоу.
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Однажды немецкого химика Бунзена познакомили с дамой, которая спутала его с другим Бунзеном, уже покойным. «Закончили ли вы свой труд о Боге и истории?» — спросила собеседница. «К сожалению, нет, — ответил Бунзен. — Моя преждевременная смерть не позволила мне выполнить эту работу».
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Выдающийся немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген получил письмо с просьбой прислать несколько рентгеновских лучей с указанием, как ими пользоваться. Отправитель плохо себя чувствовал, а для поездки к изобретателю у него не нашлось времени. Рентген ответил, что, к сожалению, в данный момент у него лучей нет, но предложил выход из ситуации — прислать грудную клетку.
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О том, как Гайдн написал «Симфонию с ударами литавр», или «Сюрприз», есть целая легенда. Однажды музыкант дирижировал оркестром в Лондоне. Ему было известно, что многие англичане порой ходят на концерты не столько ради удовольствия послушать музыку, сколько по традиции. И некоторые зрители засыпали в своих удобных креслах во время исполнения. Гайдн решил отомстить равнодушным слушателям и написал новую симфонию. В самый критический момент, когда часть публики начала клевать носом, раздался громоподобный удар большого барабана. Когда биограф композитора спросил его, правда ли это, тот ответил, что у него не было цели пробудить публику, но была цель удивить ее.
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Как-то магистр итальянского городка Пезарь прислал к Россини делегацию, которая известила его о решении установить на главной площади бронзовую статую композитора. Музыкант поинтересовался, сколько будет стоить памятник. «20 тыс. лир», — услышал он в ответ. Тогда Россини заявил, что за эти деньги сам готов постоять на постаменте.
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Композиторов Артуро Тосканини и Пьетро Масканьи пригласили принять участие в большом музыкальном фестивале, посвященном памяти Верди. Масканьи поставил условие, что должен получить гонорар более высокий, чем Тосканини. Хотя бы на одну лиру. В итоге музыканту досталась одна лира. Тосканини дирижировал бесплатно.
Бонус: великие, ставшие жертвами троллинга
- Джону Леннону часто приходили письма от поклонников, и он на них даже отвечал. Однажды ему написал молодой житель Индии. Он попросил у кумира денег, чтобы посмотреть мир. Музыкант мягко ответил, что если бы выполнял все подобные просьбы, то уже разорился бы. Также он заметил, что для того, чтобы путешествовать, нужны не большие деньги, а инициатива. Спустя 30 лет индус продал письмо примерно за $ 10 тыс.
- В начале своей писательской карьеры Марк Твен попробовал себя в жанре путевых заметок и написал книгу о путешествии на корабле «Квакер-Сити». И все в этом путешествии было хорошо, кроме кофе. Кофе был отвратительный: «такой жидкий, что просвечивает на целый дюйм». Однажды терпение Твена лопнуло, и он отправился к капитану. Тот показал ему на свою чашку кофе: выглядел напиток отлично. В праведном гневе писатель продемонстрировал капитану свою чашку. «Как кофе это, конечно, никуда не годится, — ответил капитан, — но это неплохой чай».
А какие вы помните занимательные истории из жизни великих людей?