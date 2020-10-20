15 великих людей, тролливших окружающих задолго до появления интернета

Однажды немецкого химика Бунзена познакомили с дамой, которая спутала его с другим Бунзеном, уже покойным. «Закончили ли вы свой труд о Боге и истории?» — спросила собеседница. «К сожалению, нет, — ответил Бунзен. — Моя преждевременная смерть не позволила мне выполнить эту работу».

Выдающийся немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген получил письмо с просьбой прислать несколько рентгеновских лучей с указанием, как ими пользоваться. Отправитель плохо себя чувствовал, а для поездки к изобретателю у него не нашлось времени. Рентген ответил , что, к сожалению, в данный момент у него лучей нет, но предложил выход из ситуации — прислать грудную клетку.

О том, как Гайдн написал «Симфонию с ударами литавр», или «Сюрприз», есть целая легенда. Однажды музыкант дирижировал оркестром в Лондоне. Ему было известно, что многие англичане порой ходят на концерты не столько ради удовольствия послушать музыку, сколько по традиции. И некоторые зрители засыпали в своих удобных креслах во время исполнения. Гайдн решил отомстить равнодушным слушателям и написал новую симфонию. В самый критический момент, когда часть публики начала клевать носом, раздался громоподобный удар большого барабана. Когда биограф композитора спросил его, правда ли это, тот ответил, что у него не было цели пробудить публику, но была цель удивить ее.