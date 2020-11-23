15 типичных комментаторов, на которых точно натыкался каждый. И явно не раз
Социальные сети атаковали нас буквально со всех сторон, и с этим не поспорить. Но пока мы показывали миру все самое интересное и красивое из своей жизни, появились они — те, кто обязательно прокомментирует каждый текст и картинку. Иногда доброжелательно, а иногда совершенно нет.
Мы в AdMe.ru встретили на просторах интернета типажи таких комментаторов, созданные художницей Анастасией Ясоновой, и уже успели выбрать парочку, с которыми точно сталкивались.
Те самые по-настоящему токсичные персонажи
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Но есть и те, кто с лихвой перекрывает весь негатив
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Признавайтесь, с какими типажами сталкивались вы?
Фото на превью yasonchiki / instagram