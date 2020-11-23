15 типичных комментаторов, на которых точно натыкался каждый. И явно не раз

Социальные сети атаковали нас буквально со всех сторон, и с этим не поспорить. Но пока мы показывали миру все самое интересное и красивое из своей жизни, появились они — те, кто обязательно прокомментирует каждый текст и картинку. Иногда доброжелательно, а иногда совершенно нет.