15 смешных комиксов, в которых папа не только мудрый наставник, но и лучший друг
Быть родителем не всегда легко, но определенно очень весело. Крис Грэйди (Chris Grady) понимает это в полной мере: он любящий отец двоих детей, а по совместительству художник. Он рисует смешные и трогательные комиксы о себе и своих детях и выкладывает их в своем блоге и на сайте. Он смотрит на отцовство с реальной стороны, и в его рисунках отражены все грани — как радости, так и трудности. Но радостей, разумеется, намного больше.
Мы в AdMe.ru собрали для вас забавные комиксы Криса, в каждом из которых видно, что свою семью он любит всей душой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Мы пришли к выводу, что у отцов все-таки совершенно особенный подход к детям. Интересно, а какие еще есть секреты воспитания? Если знаете — поделитесь в комментариях!
Фото на превью Chris Grady / webtoons.com