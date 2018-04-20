15 смешных комиксов, в которых папа не только мудрый наставник, но и лучший друг

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Быть родителем не всегда легко, но определенно очень весело. Крис Грэйди (Chris Grady) понимает это в полной мере: он любящий отец двоих детей, а по совместительству художник. Он рисует смешные и трогательные комиксы о себе и своих детях и выкладывает их в своем блоге и на сайте. Он смотрит на отцовство с реальной стороны, и в его рисунках отражены все грани — как радости, так и трудности. Но радостей, разумеется, намного больше.