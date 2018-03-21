13 иллюстраций о привычках парней, к которым мы никогда не привыкнем

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Как бы сильно мы ни любили свою вторую половинку, есть вещи, вызывающие зубовный скрежет даже у самых терпеливых. Вот как раз о таких ситуациях и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru предлагает посмотреть и улыбнуться вместе с нами.

1. Когда ждешь от него ласки, а он прикалывается

2. Когда с ним невозможно нормально смотреть мелодрамы

3. Когда он льет на себя духи как из ведра

4. Когда у него свое понимание фразы «сложить вещи»

5. Когда он ведет себя как варвар

6. Но еще хуже, когда этот варвар добирается до вашего любимого полотенчика

6. Когда он думает, что это смешно — заколоть вас своей щетиной

7. Когда у него в одно ухо влетает, из другого вылетает

8. Когда он обливает майонезом ваши кулинарные изыски

10. Когда он оставляет гору грязной посуды после готовки

11. Когда он пытается впечатлить своими накачанными мускулами

12. Без комментариев

13. Когда он резко отменяет встречу