15+ шуточных примет, в которые мы понемногу начинаем верить. Они же регулярно сбываются

Наверняка вы не раз слышали от старшего поколения какие-то приметы в стиле «если вилка упала, значит, гостья придет» и тихонько подсмеивались над ними. Вот только иногда и с нами происходят какие-то, казалось бы, необъяснимые вещи: то принтер начнет зажевывать бумагу аккурат перед важным совещанием, то зонтик окажется необходим именно в тот день, когда вы оставили его дома.

Мы в AdMe.ru тоже не раз сталкивались с подобными «случайностями» и начали подозревать, что это именно те приметы, в которые стоит по-настоящему верить. А из бонусов к статье вы узнаете, почему уже хватит ругать черных котов и из-за чего у вас постоянно пропадают носки.

1. Если смартфон уже не в первый раз падает на лицо, пора баиньки

2. Возьмете зонт — дождя не будет. И наоборот: понадеетесь на ясную погоду — польет как из ведра

3. Просыпать соль — не к скандалу, а к скорому походу в магазин. За новой пачкой

4. Если вы четко видите на солнце круги и темные пятна, пора вымыть окна

5. Ждете важный звонок — намыльте руки

6. Кто рано встает, тот далеко от работы живет

7. Если третий день лень работать, значит, наступила среда

8. Если в раковине валяется стаканчик из-под йогурта, ложку следует искать в мусорном ведре.

9. Если ребенок на добровольных началах навел порядок в комнате, значит, в дневнике притаилась двойка. Возможно, не одна

10. Чешется левая ладонь, правая рука, нога и спина? Значит, пора помыться

11. Если не удается понять, почему фильм так странно закончился, значит, это просто рекламная пауза

12. Если голуби летают низко, вас ждет большая стирка

13. Поставите кружку рядом с компьютером — попрощаетесь с важными бумагами. И иногда с техникой

14. Если обе руки заняты — на проходной обязательно потребуется пропуск

15. На чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера, тот и главный в этом коллективе

16. Забудете застегнуть молнию на пододеяльнике — вытащите из стиралки рюкзак с вещами

18. Техника «чувствует», что вы торопитесь

Бонус № 1: давайте реабилитируем черную кошку. Она же не специально перебегает вам дорогу, а просто торопится по важным делам

Бонус № 2: вот почему вы не можете достать из стиральной машинки ровно столько носков, сколько туда положили. Это обаятельное существо берет плату за стирку