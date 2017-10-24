15 шедевров архитектора, который мыслит не так, как все нормальные люди

Французский архитектор и арт-директор Сирил Ланселин (Cyril Lancelin) может похвастать проектами, которые запоминаются каждому, кто их видит. Его инсталляции поражают воображение: простые формы и привычные материалы превращаются в нечто футуристичное и невесомое.

Сейчас Сирил Ланселин работает в основном над частными домами. А AdMe.ru предлагает взглянуть на другие его проекты — минималистичные и одновременно яркие.

Фото на превью Cyril Lancelin

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9 Комментарии
  • 24 октября 2017
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