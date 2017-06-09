15 шедевральных скульптур, на которые невозможно насмотреться

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Современная скульптура далека от классических канонов. Она куда разнообразнее, смелее и часто содержательнее. Чтобы доказать это, AdMe.ru подготовил подборку сильных работ нашего времени, которые хочется разглядывать бесконечно.

«Экстази», США

Эту массивную железную скульптуру создала Карен Кусолито (Karen Cusolito), которая считает, что, изображая человеческий силуэт, можно максимально точно и честно выражать эмоции, намерения и проблемы современности.

«Остатки памяти»

Цифровое искусство Адама Мартинакиса (Adam Martinakis) поражает не только техническим совершенством, но и глубокими идеями. Хотя работы автора нельзя увидеть на улицах, они доказывают: искусство может принять любую форму.

«Не хватает мозгов, чтобы выжить», Франция

Своей известной скульптурой Томас Лерой (Thomas Lerooy) отлично демонстрирует, что такое горе от ума.

«Женщина на берегу», Швейцария

«Мои скульптуры, по сути, являются импрессионистским изображением фигуры», — говорит Филип Джексон (Philip Jackson). Его бронзовые работы и правда отлично владеют «языком тела» и отличаются невероятной грациозностью.

«Цифровой кит», Канада

Дуглас Коупленд (Douglas Coupland) представляет направление поп-арта в современной скульптуре и доказывает: простые и яркие образы всегда обращают на себя внимание.

«Безвыходное положение», Южная Корея

Не так давно талант 26-летнего Пак Ки Пхьона (Park Ki Pyung) изумил весь мир. Скульптор рассказывает, что его работы — символ борьбы человека со своими чувствами.

«Другое место», Англия

Символическая инсталляция Энтони Гормли (Antony Gormley) установлена на пляжах Кросби к северу от Ливерпуля. Она поражает: 100 скульптур в человеческий рост направлены лицом к морю и выглядывают свое «другое место».

«Поддержка», Италия

Своей скульптурой Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn) пытается привлечь внимание к проблеме изменения климата.

«Сова Улу», Кару

Одна из самых впечатляющих скульптур африканского Burning Man этого года.

«Земной ангел»

Чад Найт (Chad Knight) помещает свои 3D-скульптуры в невероятно реалистичные пейзажи, тем самым стирая тонкую грань между тем, что можно увидеть на экране компьютера и в жизни.

«Келпи», Шотландия

Келпи — это шотландские мифологические создания, которые могут похвастаться силой и выносливостью 10 лошадей. Именно они стали героями масштабной скульптуры Энди Скотта (Andy Scott).

«Пробуждение», Италия

Скульптура была создана в 1980 году Джоном Сьюардом Джонсоном II (John Seward Johnson II).

«Корни огня»

Впечатляющая работа Адама Мартинакиса (Adam Martinakis) 2013 года о внутренней сути человека.

«Коралл», Австралия

Очень нежная и трогательная скульптура Алессандры Росси (Alessandra Rossi), которая сливается с пейзажем, была создана благодаря гармоничному подбору 3 основных оттенков, которые символизируют землю, море и небо.

«Пьедестал»

Эту невероятную цифровую скульптуру Александра Ривз (Alexandra Reeves) создала, когда ей было всего 19 лет. Как создавался 3D-шедевр, можно увидеть на видео.