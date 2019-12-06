15+ секретов полотен Яна Вермеера — загадочного мастера света и тени

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Нидерландский живописец Ян Вермеер создал не более 45 полотен и был забыт на 2 столетия после своей смерти. Сейчас его картины — одни из самых дорогих в мире, они выставляются по всему миру и пользуются бешеным успехом. В чем его уникальность? Почему от работ Вермеера невозможно оторвать взгляд даже спустя 4 века?

AdMe.ru углубился в творчество этого голландского художника и попробует на примерах объяснить, в чем заключаются его талант и мастерство.

О жизни Вермеера известно очень мало, поэтому его иногда называют «делфтским сфинксом»

Ян Вермеер родился в 1632 году, женился и прожил большую часть жизни в городе Делфт. У художника было 15 детей, и даже для тех времен это было много. Вермеер писал каждую картину в среднем по 2 года, хотя размеры большинства полотен невелики — примерно 50×50 см. Художник работал в типичном для того времени бытовом жанре и изображал людей среднего класса или служанок за работой и на досуге. Живопись была для него не единственным источником дохода: Вермеер торговал предметами искусства и хорошо на этом зарабатывал.

Самая известная картина художника — «Девушка с жемчужной сережкой»

«Девушка с жемчужной сережкой», галерея «Маурицхёйс», Гаага, Нидерланды

Эта картина когда-то была куплена всего лишь за 2,5 гульдена (около 100 рублей). По одной из версий, на полотне изображена дочь Вермеера, но достоверной информации на этот счет нет. Недавно проведенное исследование картины показало, что жемчуг может быть фальшивым: он слишком крупный, чтобы быть натуральным. К тому же ученые не нашли петли или крючка, при помощи которой «жемчужина» крепится к уху. Вермеер прожил всего 43 года, оставив семью без средств к существованию. Его супруге пришлось от всего отказаться, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами. Она оставила себе лишь одну, самую любимую картину художника — «Искусство живописи». После смерти имя художника было забыто на долгие годы. Лишь в 1860-х годах картины Вермеера попали в поле зрения искусствоведов, а вскоре их стали покупать богатые коллекционеры и государственные музеи. За всю свою жизнь Ян Вермеер написал не более 40–45 полотен, но этого стало достаточно, чтобы в XX веке его признали великим художником и поставили в один ряд с Рембрандтом и Ван Гогом. И к концу этой статьи вы поймете почему.

Внимательно взгляните на эти картины. Как вы думаете, что их объединяет?

«Хозяйка и служанка», коллекция Фрика, Нью-Йорк, США

«Географ», Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне, Германия

«Бокал вина», Берлинская картинная галерея, Берлин, Германия

А вот и отгадка: секрет в мастерски прописанном свете

Свет на полотнах Яна Вермеера рассеивается настолько естественно и красиво, что кажется, будто персонажи вот-вот оживут. Не зря герои его картин так часто изображены именно вблизи окон. Пожалуй, больше ни один художник не смог настолько точно передать игру света и тени в своих работах.

Полотна Вермеера таят в себе массу скрытых символов

«Женщина с весами», Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

Посмотрите на картину «Женщина с весами». Казалось бы, сюжет полотна прост и вряд ли в нем прячется какая-то загадка. Но все не так однозначно. Свет, льющийся из окна под потолком, освещает каждый предмет в разной степени и придает картине таинственности. Рядом с окном висит зеркало, на стене — картина с изображением Страшного суда. На столе стоят шкатулки с золотом, жемчугом и деньгами. А теперь обратите внимание на весы, которые женщина держит в руках. Их чаши пусты, и это символизирует предстоящий в конце жизни человека Страшный суд. Существует мнение, что натурщицей для данной картины послужила жена художника Катарина.

«Девушка, читающая письмо у открытого окна», Галерея старых мастеров, Дрезден, Германия

Один из самых распространенных сюжетов в полотнах Вермеера — девушка, которая читает письмо от любимого. Живописец расставил акценты на картинах так, чтобы зрители смогли догадаться, о чем же рассказывают эти письма. Взгляните на картину «Девушка, читающая письмо у открытого окна». И снова этот волшебный свет: он буквально разбивается на крупицы и мягко освещает и комнату, и саму девушку, в то же время будто озаряя ее надеждой. Распахнутое настежь окно намекает на желание перемен и, быть может, желание встречи с любимым человеком. Но посмотрите на героиню: ее глаза опущены. Возможно, ее мечты разрушились только что, и виной тому письмо, которое она читает. Считается, что в картине спрятан любовно-эротический подтекст и фрукты на столе символизируют грехопадение Адама и Евы.

«Любовное письмо», Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды

На картине «Любовное письмо» совсем другая история: перед нами хозяйка, получившая письмо, и ее служанка. Художник использует интересный прием и искусственно сужает картину: сначала мы видим занавеску и стены, а затем уже действующих лиц. Служанка рада, что письмо наконец-то пришло, а вот хозяйка выглядит растерянной. Кажется, ее отношения с любовником не складываются: на это намекает картина с морским пейзажем — стихией буйной и непредсказуемой.

«Женщина, читающая письмо», Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды

Еще одно полотно с девушкой, читающей письмо, и снова совсем другое настроение. Холодный свет, строгая женская фигура, пронзительный голубой цвет и никакого намека на эмоции и чувства. Возможно, эта женщина давно замужем, а письмо она получила от своего странствующего мужа, на что косвенно намекает висящая на стене карта Голландии. Казалось бы, один и тот же сюжет, один и тот же художник, но истории и эмоции на них совершенно разные. Что это, если не талант?

Вермеер использовал очень дорогие и редкие краски

«Молочница», Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды

Художник любил добавлять в свои полотна насыщенные цвета, став примером в смелости цветовых решений для многих живописцев XIX–XX веков. Так, на картине «Молочница» фартук и полотенце написаны чистым ультрамарином, а белый фон стены еще лучше подчеркивает яркость цвета. Этот, казалось бы, простой прием делает обычную молочницу какой-то одухотворенной, магнетической.

«Женщина в красной шляпе», Национальная галерея искусства, Вашингтон, США

Любопытно и то, что подобные краски в те времена были очень дорогими, а тот же ультрамарин из-за сложности производства и доставки стоил дороже золота. По всей видимости, у Вермеера были богатые покровители или заказчики, которые оплачивали дорогие материалы.

Он не боялся экспериментировать и открывал новые приемы в искусстве

«Молодая женщина с кувшином воды», Метрополитен-музей, Нью-Йорк, США

Чтобы изобразить тени на светлом, художник впервые смешал умбру, ультрамарин и свинцовые белила. На картине «Молодая женщина с кувшином воды» Вермеер пишет белое на белом: видны все складки ткани, сквозь которую просвечивают рукава и контуры прически. Этот трюк, придающий полотну легкости и света, импрессионисты откроют лишь через 200 лет.

«Искусство живописи», Музей истории искусств, Вена, Австрия

А вот и самая любимая работа Вермеера. Ее он написал для украшения собственной мастерской. Именно эту единственную картину жена художника Катарина сохранила в собственности семьи после смерти супруга. В картине спрятано множество интересных деталей. Занавес на переднем плане предлагает взглянуть на развернувшееся действие, увидеть, как творится история. Спиной к зрителю сидит художник — считается, что Вермеер изобразил здесь себя. Художник пишет не просто портрет девушки, а Клио — музу истории в древнегреческой мифологии, о чем говорит лавровый венок у нее на голове. С историей связаны и карта Нидерландов с трещиной, и люстра, увенчанная двуглавым орлом — гербом Габсбургов. История меняется, время ускользает, а художник пытается уловить его, навечно оставив на холсте, как это и делал сам Вермеер.

Узнали ли вы что-то новое о работах Яна Вермеера из этой статьи? А может быть, и вам есть что рассказать об этом одаренном голландце? Поделитесь своими впечатлениями.