11 крутых мультфильмов, под завязку напичканных сюрпризами

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Любимые мультфильмы всегда поднимают настроение. И вдвойне радостно смотреть с их со своими детьми. Мы делимся эмоциями, подмечаем забавные моменты. Но, оказывается, не все секреты еще раскрыты. Команда AdMe.ru спешит поделиться с вами множеством любопытных фактов.

ВАЛЛ-И

Аниматоры обожают добавлять пасхалки в современные мультфильмы. Все ли заметили, что, улетая с планеты, ВАЛЛ-И цепляется за первый искусственный спутник Земли, запущенный в СССР.

Ледниковый период

Многие рисунки, которые герои обнаруживают в пещере во время путешествия, на самом деле точная копия наскальной живописи, созданной около 15 тыс. лет назад.

Красавица и чудовище

Во время совета Люмьера, Когсворта и миссис Поттс в зале можно увидеть известную картину «Девушка с жемчужной сережкой».

Мадагаскар-2

Вторая часть мультфильма пестрит элементами со скрытым посланием. Так, когда Алекс приветствует обитателей Африки, можно заметить на его лапе пятно в виде континента и даже виден Мадагаскар.

Тайная жизнь домашних животных

Авторы любят проводить забавные параллели. Когда пес Попс признается в любви кошке Хлое, мы узнаем знаменитый диалог из фильма «В джазе только девушки», который заканчивается фразой «У каждого свои недостатки».

Моана

На плетеном коврике в хижине, где малышам поведали народные легенды, изображен Маршмеллоу (Зефирка) — суровый снеговик-страж, созданный Эльзой.

Знаменитый крюк Мауи мы уже видели ранее в качестве талисмана у Дэвида в мультфильме «Лило и Стич».

Аладдин

Образ главного героя сначала рисовали с актера Майкла Дж. Фокса («Назад в будущее»). Но продюсерам показалось, что Аладдин получился чересчур похожим на мальчишку, и они выбрали Тома Круза.

Зверополис

Просмотр мультфильма превращается в настоящую игру. Отсылок тут множество. Так, на катке вы можете увидеть папу-слона с дочурками, наряженными как Эльза и Анна из «Холодного сердца».

Когда Джуди приходит с Ником в нудистский клуб, там на полке можно заметить знаменитую лампу Аладдина.

В тайной лаборатории на информационной доске среди прочих фото можно заметить пародию на бродивший в свое время по сети мем на «грустного Киану».

Гадкий я — 2

Скрытое послание можно заметить на футболке Марго. На ней изображен Лоракс, мультфильм про которого выйдет только через 2 года.

Головоломка

Когда малышка Райли играет в комнате, на столике можно увидеть журнал, на обложке которого Колетт из «Рататуя».

Наблюдательные зрители могли заметить, что на картах, из которых Райли строит карточный домик, изображены ее мама (дама), папа (король) и сама Райли.

Босс-молокосос

Тим ловко меняет папки, а малыш в нетерпении трет пальчиками... Многих взрослых позабавила эта отсылка к кинофильму «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». И там, и там все получилось!