11 крутых мультфильмов, под завязку напичканных сюрпризами
Любимые мультфильмы всегда поднимают настроение. И вдвойне радостно смотреть с их со своими детьми. Мы делимся эмоциями, подмечаем забавные моменты. Но, оказывается, не все секреты еще раскрыты.
Команда AdMe.ru спешит поделиться с вами множеством любопытных фактов.
ВАЛЛ-И
Аниматоры обожают добавлять пасхалки в современные мультфильмы. Все ли заметили, что, улетая с планеты, ВАЛЛ-И цепляется за первый искусственный спутник Земли, запущенный в СССР.
Ледниковый период
Многие рисунки, которые герои обнаруживают в пещере во время путешествия, на самом деле точная копия наскальной живописи, созданной около 15 тыс. лет назад.
Красавица и чудовище
Во время совета Люмьера, Когсворта и миссис Поттс в зале можно увидеть известную картину «Девушка с жемчужной сережкой».
Мадагаскар-2
Вторая часть мультфильма пестрит элементами со скрытым посланием. Так, когда Алекс приветствует обитателей Африки, можно заметить на его лапе пятно в виде континента и даже виден Мадагаскар.
Тайная жизнь домашних животных
Авторы любят проводить забавные параллели. Когда пес Попс признается в любви кошке Хлое, мы узнаем знаменитый диалог из фильма «В джазе только девушки», который заканчивается фразой «У каждого свои недостатки».
Моана
На плетеном коврике в хижине, где малышам поведали народные легенды, изображен Маршмеллоу (Зефирка) — суровый снеговик-страж, созданный Эльзой.
Знаменитый крюк Мауи мы уже видели ранее в качестве талисмана у Дэвида в мультфильме «Лило и Стич».
Аладдин
Образ главного героя сначала рисовали с актера Майкла Дж. Фокса («Назад в будущее»). Но продюсерам показалось, что Аладдин получился чересчур похожим на мальчишку, и они выбрали Тома Круза.
Зверополис
Просмотр мультфильма превращается в настоящую игру. Отсылок тут множество. Так, на катке вы можете увидеть папу-слона с дочурками, наряженными как Эльза и Анна из «Холодного сердца».
Когда Джуди приходит с Ником в нудистский клуб, там на полке можно заметить знаменитую лампу Аладдина.
В тайной лаборатории на информационной доске среди прочих фото можно заметить пародию на бродивший в свое время по сети мем на «грустного Киану».
Гадкий я — 2
Скрытое послание можно заметить на футболке Марго. На ней изображен Лоракс, мультфильм про которого выйдет только через 2 года.
Головоломка
Когда малышка Райли играет в комнате, на столике можно увидеть журнал, на обложке которого Колетт из «Рататуя».
Наблюдательные зрители могли заметить, что на картах, из которых Райли строит карточный домик, изображены ее мама (дама), папа (король) и сама Райли.
Босс-молокосос
Тим ловко меняет папки, а малыш в нетерпении трет пальчиками... Многих взрослых позабавила эта отсылка к кинофильму «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». И там, и там все получилось!
Фото на превью Walt Disney