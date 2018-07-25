15 романтических иллюстраций для всех, кто был влюблен хотя бы раз (новая подборка)

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Корейская художница и дизайнер Хечхон Чон (Hyocheon Jeong) — весьма романтичная натура. Она регулярно выкладывает в сеть иллюстрации, посвященные любви. Художница рисует те мгновения в отношениях, от которых веет настоящим волшебством, и делает это так круто, что количество подписчиков в ее инстаграме увеличивается с каждым днем.