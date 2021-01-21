15 фраз, услышав которые работники разных сфер готовы рвать и метать
Приятно, когда твой труд ценят. Это заставляет вновь влюбиться в выбранную профессию и мотивирует прилагать еще больше стараний. Но порой работа подкидывает нам таких клиентов, от общения с которыми боевой дух приходится поднимать под любимым пледом с горой сладостей.
AdMe.ru приметил просьбы, на которые жалуются работники разных сфер, и собрал те, что стопроцентно выводят профессионалов из себя.
Программист
Юрист
Визажист
Писатель
Работник сервисного центра
Фармацевт
Графический дизайнер
Учитель
SMM-специалист
Врач
Фотограф
Полиграфист
Фрилансер
Психотерапевт
Журналист
Ну а мы в редакции частенько слышим: «Как это вы сами пишете? Вы же просто переводите иностранные статьи». А какие фразы вас как профессионала выводят из себя?