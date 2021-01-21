15 фраз, услышав которые работники разных сфер готовы рвать и метать

Приятно, когда твой труд ценят. Это заставляет вновь влюбиться в выбранную профессию и мотивирует прилагать еще больше стараний. Но порой работа подкидывает нам таких клиентов, от общения с которыми боевой дух приходится поднимать под любимым пледом с горой сладостей.

AdMe.ru приметил просьбы, на которые жалуются работники разных сфер, и собрал те, что стопроцентно выводят профессионалов из себя.

Программист

Юрист

Визажист

Писатель

Работник сервисного центра

Фармацевт

Графический дизайнер

Учитель

SMM-специалист

Врач

Фотограф

Полиграфист

Фрилансер

Психотерапевт

Журналист