15 работ фотографа-иллюстратора, который открыл новый взгляд на женскую красоту

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Carlos ARL — художник и фотограф из Мексики, автор внушительной коллекции женских портретов. Среди его работ немало иллюстраций, но еще больше — портретных фотографий. Интересно, что художник никогда ничего не рассказывает о моделях, только в очень редких случаях упоминает имя изображенной. Смысл в том, чтобы позволить зрителям увидеть что-то свое, составить свою интерпретацию его работ.

Нас в AdMe.ru заинтересовал такой подход, предлагаем и вам обнаружить свой особый смысл в его иллюстрациях.