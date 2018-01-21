15 работ фотографа-иллюстратора, который открыл новый взгляд на женскую красоту

Carlos ARL — художник и фотограф из Мексики, автор внушительной коллекции женских портретов. Среди его работ немало иллюстраций, но еще больше — портретных фотографий. Интересно, что художник никогда ничего не рассказывает о моделях, только в очень редких случаях упоминает имя изображенной. Смысл в том, чтобы позволить зрителям увидеть что-то свое, составить свою интерпретацию его работ.

Нас в AdMe.ru заинтересовал такой подход, предлагаем и вам обнаружить свой особый смысл в его иллюстрациях.

Фото на превью _carlos.arl/Instagram, _carlos.arl/Instagram

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2 Комментарии
  • 21 января 2018
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