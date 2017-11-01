17 примеров того, как единство природы и стрит-арта создает шедевр

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У искусства реалистично изображать природу много поклонников. Однако верх таланта — это способность сделать ее частью произведения, не нарушая уже созданную естественным образом гармонию. AdMe.ru нашел работы, глядя на которые кажется, что природа сама решила выступить их соавтором.

1. Шон Йоро, «Дерево»

Художник-самоучка из США, работающий под псевдонимом Хула, пытается привнести жизнь в пустые пространства. Эта роспись на заброшенной заросшей стене — одна из работ, подтверждающих успешность его стремлений.

2. Пол Дидж, «Девушка — лимонное дерево»

Создается впечатление, что эта работа художника из Западной Австралии насквозь пропитана яркостью и солнечным светом. Безусловно, этому способствовало и то, что автор смог найти идеально подходящий для своего творения «холст».

3. Гамма Акоста, «В стране сновидений»

Портрет реальной девушки можно было увидеть на стене одного из зданий в Денвере (США). Картина настолько гармонично сливалась с окружающим пейзажем, что было действительно жаль, когда здание сносили.

4. Дистрой, «Девушка в саду»

Портрет очаровательной девушки, в котором объединены природные элементы, красивое название работы, талантливое исполнение. Интересно, что этот рисунок из Австралии нанесен на стену уличного туалета. Искусство поистине облагораживает.

5. Олкай Килинкшер, «Попай»

Турецкий граффитист, создающий работы под псевдонимом Семи Ок, может найти вдохновение даже в виднеющемся за забором вечнозеленом дереве. Оно и правда похоже на шпинат, который так любит легендарный моряк Попай.

6. Оук Оук, «Боб»

Лаконичные работы художника Оук Оук можно найти на улицах Сент-Этьена во Франции. Автор часто рисует героев мультсериала «Симпсоны». С такой «естественной» стрижкой Боб выглядит не только стильно, но и мило.

7. Сид, «Мардж»

Еще одну героиню «Симпсонов» можно встретить в Великобритании. Ее изображение находится на полуразрушенной стене. Знаменитой прической Мардж Симпсон в представлении Сида стали ветви зеленого куста.

8. Гамма Акоста, «Древо жизни»

Еще одна работа американского художника. Волшебное зрелище, которое представляет собой симбиоз искусства и природы, в полной мере соответствует названию с глубоким смыслом.

9. Аличе Паскуини, «Букет на аллее»

Стилизованный букет итальянского художника украшает один из заборов в Лос-Анджелесе: прекрасное продолжение природно-урбанистического пейзажа в сдержанных тонах.

10. Николя Флау, «Женщина»

Французский художник-самоучка, известный под псевдонимом Вирус, — настоящий адепт уличного искусства. Его работы можно увидеть не только в родной стране. Например, эта излучающая нежность картина находится в Бельгии.

11. Шон Йоро, «Сохранить»

На создание этой работы автора вдохновило бережное отношение жителей штата Гавайи (США) к окружающей среде и родной природе. Не случайно центральным элементом трогательной картины является настоящий цветок.

12. Дмитрий Прошкин, «В джунглях»

Эта картина находится в Луизиане (США). Выглядит невероятно натурально и красочно и по-настоящему вписывается в субтропические реалии штата. Сам автор работы, который выбрал себе псевдоним Чемис, из Чехии.

13. Сфир, «Золотая легенда»

Испанский художник создал это произведение в рамках одного из фестивалей современного искусства в Португалии. Задумка автора удалась: змея выглядит просто грандиозно и органично вписывается в древесно-каменные джунгли.

14. Шон Йоро, «Хуна»

Мало того что сама работа, находящаяся в заливе Фанди (Канада), потрясающе красива, она превращается в настоящее зрелище при изменении уровня воды. Это можно увидеть, пролистав фото вправо. Кстати, по утверждению автора, он использует только нетоксичные и биоразлагаемые краски.

15. Ли Дже-сеок, «Обнаженный музей»

Мона Лиза из Кореи выглядит вполне эстетично благодаря присутствию в композиции природных элементов, то есть деревьев, на переднем плане. Эта работа говорит о полной открытости искусства перед обществом. Можно сказать, что это шедевр в квадрате, поскольку его автор — по-настоящему легендарный дизайнер.

16. Робсон Мелансиа, «Лик девушки»

Бразильский художник нашел необычный способ добавить яркости в и без того нескучный пейзаж. В результате обычный забор превратился в настоящий арт-объект, который привлекает туристов.

17. Даниэль Сиринг и Марио Шу, «Парящее дерево»

Благодаря тандему двух граффитистов из Германии получилась необычайно интересная работа, глядя на которую начинаешь сомневаться в существовании законов физики.