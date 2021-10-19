15 правил кошачьего кодекса, которым беспрекословно следует каждый уважающий себя кот

Кошки — уникальные создания, которые украшают своим присутствием весь мир. И будьте уверены: эти своенравные пушистики знают об этом. В каждом доме они устанавливают свои правила, которые, кажется, записаны в каком-то кодексе, и следовать ему нужно в обязательном порядке.

Мы в AdMe.ru сравнили поведение котов из разных уголков планеты и выделили 15 основных правил, которым будто где-то обучают всех усатых негодников.

1. Не сидите на коленях у кого попало, выбирайте человека в одежде, контрастирующей с цветом вашей шубки

2. Если вы писали в лоток и намочили свои лапки — вы знаете, что делать

3. Если вас тошнит, то срочно уходите с плитки или ламината. Ищите кресло, диван, а лучше всего — персидский ковер

4. Тренируйтесь перед зеркалом и работайте над своим взглядом. Человек должен понимать, что вы лучше всех и по-другому быть не может

5. Сначала сделайте предупреждение, аккуратно сдвинув предмет к самому краю стола или полки. А если хозяин не заметил намеков, вещь должна оказаться на полу

6. Властвуйте, доминируйте и помните главное: должно быть удобно вам, а не какому-то там человеку

7. Если вы встретите человеческого самца, который будет кричать «Никаких котов в доме!», вы должны сделать все, чтобы он понял свою роковую ошибку

8. Настоящий кот не терпит закрытых дверей, ведь в семье не должно быть секретов, особенно от кота

9. Хорошенько высыпайтесь днем, чтобы быть в форме для игр между 2 часами ночи и 4 часами утра

10. О легендарных тыгыдыках ходят легенды. Станьте величайшим в этом искусстве, тренируясь каждую ночь, когда люди спят

11. Пить все время из миски — это для слабаков. Кран, унитаз, чашки людей, аквариумы — все нужно попробовать и узнать, где вкуснее

12. Помните, у котов отличный вкус. Если вам не нравится обувь человека или вам кажется, что пора обновить интерьер, не стесняйтесь и намекайте сапиенсу

13. Жизнь — это наслаждение и сладкий сон. Напоминайте об этом человеку

14. Игнорирование — очень важный метод, который должен быть использован с назойливым человеком. Вам надо думать о великом, о кошачьем. Остальное ждет

15. Коробка — это священная обитель и колыбель для избранных. Человек будет пытаться искусить вас иными соблазнами, но ни в коем случае не поддавайтесь