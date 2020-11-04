15 откровенных комиксов о том, как меняется жизнь с появлением ребенка

Художница и мама двоих детей Ольга Алексеева ведет инстаграм, в котором с юмором описывает свои будни. Рисует она ночью, пока дети спят. Ее работы искренни и жизненны, поэтому просмотр ее комиксов способствует улучшению самочувствия путем улыбок и смеха.

С разрешения автора AdMe.ru публикует ее иллюстрации и искренне надеется, что они вызовут у вас самые теплые чувства.

1. «Так и засыпаем каждый день. Очень люблю своего мужа и все вот эти мелочи. Такие маленькие, но такие важные проявления любви»

2. «И так каждый раз! Каждый! Она отжимает принципиально только тогда, когда малыш пытается поспать»

3. «Обычно бабушка с дедушкой плачут, когда мы уезжаем, а в этот раз чего-то не плакали. Как думаете почему?»

4. «Люблю почитать комментарии близких под фото моих детей»

5. «Когда я была молода и наивна, мне так казалось»

6. «Все меняется»

7. «Когда я была маленькой, я мечтала, что стану взрослой и буду ходить без шапки и ложиться спать, когда захочу. И все так и было. Но потом у меня появились дети»

8. «А у вас так же?»

9. «Даже когда оставляешь детей с мужем и уходишь — это счастье! А потом приходишь — и опять счастье!»

10. «Как дети „любят“ делиться своими игрушками и трогать чужие»

11.

12. «Иначе я не могу это объяснить»

13. «Когда кажется, что уже все»

14. «Вот так я себя иногда ощущаю»

15. «Как время все меняет»