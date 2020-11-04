15 откровенных комиксов о том, как меняется жизнь с появлением ребенка
Художница и мама двоих детей Ольга Алексеева ведет инстаграм, в котором с юмором описывает свои будни. Рисует она ночью, пока дети спят. Ее работы искренни и жизненны, поэтому просмотр ее комиксов способствует улучшению самочувствия путем улыбок и смеха.
С разрешения автора AdMe.ru публикует ее иллюстрации и искренне надеется, что они вызовут у вас самые теплые чувства.
1. «Так и засыпаем каждый день. Очень люблю своего мужа и все вот эти мелочи. Такие маленькие, но такие важные проявления любви»
2. «И так каждый раз! Каждый! Она отжимает принципиально только тогда, когда малыш пытается поспать»
3. «Обычно бабушка с дедушкой плачут, когда мы уезжаем, а в этот раз чего-то не плакали. Как думаете почему?»
4. «Люблю почитать комментарии близких под фото моих детей»
5. «Когда я была молода и наивна, мне так казалось»
6. «Все меняется»
7. «Когда я была маленькой, я мечтала, что стану взрослой и буду ходить без шапки и ложиться спать, когда захочу. И все так и было. Но потом у меня появились дети»
8. «А у вас так же?»
9. «Даже когда оставляешь детей с мужем и уходишь — это счастье! А потом приходишь — и опять счастье!»
10. «Как дети „любят“ делиться своими игрушками и трогать чужие»
11.
12. «Иначе я не могу это объяснить»
13. «Когда кажется, что уже все»
14. «Вот так я себя иногда ощущаю»
15. «Как время все меняет»
А у вас есть дети? Расскажите нам о забавных переменах в вашей жизни.
Фото на превью ola_comics / instagram