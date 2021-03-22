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15 комиксов-анекдотов о непростой, но насыщенной жизни котиков и их хозяев

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Иллюстратор Лена Соломонова твердо знает, что с котами никогда не бывает скучно. Еще бы, ведь у нее дома живут аж 4 пушистика. И каждый из них уверен, что присутствующие в квартире двуногие предназначены исключительно для обслуживания и прокорма его драгоценной тушки. Впрочем, автор комиксов, которые вы увидите в этой статье, ничуть не против сложившейся ситуации и нежно любит своих подопечных.

Мы в AdMe.ru целиком и полностью разделяем чувства художницы. Ведь у многих из нас тоже есть мохнатые питомцы, которые щедро посыпают нашу одежду шерстью, тырят со стола еду, но при этом дарят нам столько теплоты и эмоций, что хватит еще на пару жизней вперед.

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А кто из питомцев живет у вас дома: независимая, эгоистичная, но безумно любимая кошка или всегда радостный и шустрый пес?

Комиксы опубликованы в авторской редакции.

Фото на превью laksheri_kotaksheri / Instagram
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