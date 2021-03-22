15 комиксов-анекдотов о непростой, но насыщенной жизни котиков и их хозяев

Иллюстратор Лена Соломонова твердо знает, что с котами никогда не бывает скучно. Еще бы, ведь у нее дома живут аж 4 пушистика. И каждый из них уверен, что присутствующие в квартире двуногие предназначены исключительно для обслуживания и прокорма его драгоценной тушки. Впрочем, автор комиксов, которые вы увидите в этой статье, ничуть не против сложившейся ситуации и нежно любит своих подопечных.