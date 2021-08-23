15+ озорных комиксов о том, что за материнство давно пора премии выписывать
Соня — молодая мама и талантливая художница, решившая с юмором справляться со всеми незабываемыми моментами родительства. Ее инстаграм полон мини-шедевров, которые каждому напомнят о том, с появлением ребенка наша жизнь меняется ну очень сильно.
Мы в AdMe.ru с головой окунулись в работы Сони и уверены, что они вызовут улыбку и у вас. Даже если сквозь слезы.
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Признавайтесь, что стало по-настоящему незабываемым в материнстве для вас?
Фото на превью newbie_mom_art / Instagram
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