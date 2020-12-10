15 озорных комиксов о материнстве и семейной жизни. И в каждой картинке так легко узнать себя

Говорят, семья и дети — это счастье. Но только мамы знают, какого количества нервных клеток и седых волос им стоит воспитание отпрысков и как сложно уследить за порядком в доме. Да, и отношения с любимым человеком после брака явно переходят в новую стадию.

Мы в AdMe.ru уже знакомили вас с Александрой — мамой двоих сыновей, которая рисует комиксы под псевдонимом mamashamonster. И вот пришло время для очередной подборки. Особенно хороша картинка из бонуса: она напомнит вам знаменитую фразу «А раньше и в поле рожали».

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Бонус: а раньше, говорят, и в поле рожали

А как проходят ваши семейные будни? Прятались когда-нибудь от любимых домочадцев в ванной?