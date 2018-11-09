15 отличий бабушки от родителей, которые наверняка замечал каждый

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Родители знают о нас все, а бабушки — чуточку больше. Спроси маму: «Какое мое любимое блюдо?» — и она ответит, не задумываясь. Спроси об этом бабушку — и удивись, потому что она его уже приготовила. И готовы поспорить, вы сходу назовете еще десяток отличительных особенностей наших бабушек. Может, некоторые из них уже запечатлены в наших рисунках?

Мы в AdMe.ru вспомнили самые яркие отличия бабушки от мамы с папой и превратили их в комиксы.

Разница заметна еще до рождения малыша. Вот как видят будни беременной...

С появлением ребенка различия видны даже в мелочах. Например, в смене подгузника

С едой тоже не все так просто. Но у каждого есть свой фирменный способ накормить капризного малыша

У вас тоже такое было: играешь с кошкой, а она с тобой нет? С царапинами после таких игр взрослые справляются по-своему

Взгляды на идеальный подарок у родителей и бабушки часто не совпадают. Зато внукам нравится!

У каждого свой способ быстро поставить ребенка на ноги, когда тот заболел

Идеальную прогулку все тоже видят по-разному

Когда дело доходит до прически — легко угадать, кто ее сделал

Одеть ребенка в школу — серьезное задание. Кто справится с ним лучше всех?

К выбору игрушек родители и бабушка тоже относятся по-разному

Да и каждый по-своему проводит вечер после целого дня с детьми

Расстраиваются все тоже по разным причинам

Но, что бы мы ни натворили, именно бабуля всегда будет нашей защитницей

И всегда будет думать о том, как бы нас согреть, даже за ужином в кафе

А когда приходит время съехать от родителей, бабушка — это первый человек, кто без раздумий поддержит серьезное решение

Знакомы ли вам ситуации из комиксов? Может, вам вспомнились и другие отличия бабушки от родителей? Поделитесь своим впечатлением в комментариях!